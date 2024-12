Qualité des trains : Trenitalia en tête, la SNCF en cinquième position

Trenitalia, la compagnie ferroviaire italienne, s’impose comme la meilleure en Europe selon une étude menée par l’ONG Transport and Environment. Ce classement, qui évalue 27 opérateurs ferroviaires sur des critères tels que le prix, la fiabilité ou encore l’expérience voyageur, place la SNCF à la cinquième position et Eurostar en dernière place.

Trenitalia, une référence en matière de services

Selon l’étude de Transport and Environment (T&E), Trenitalia décroche la première place grâce à un excellent rapport qualité-prix. Avec ses trains Frecciarossa, elle relie notamment Paris et Lyon, et envisage d’étendre son réseau jusqu’à Marseille d’ici 2025. Si la compagnie se distingue par sa fiabilité, ses tarifs attractifs et la qualité de son service client, un bémol subsiste : une offre limitée pour les voyageurs souhaitant transporter leurs vélos.

Elle est suivie par la compagnie suisse SBB et le transporteur tchèque RegioJet, tous deux salués pour la ponctualité et la qualité de leurs services. La compagnie autrichienne ÖBB occupe la quatrième place grâce à ses trains de nuit et sa politique de remboursement avantageuse.

En revanche, Ouigo, la filiale low-cost de la SNCF, ne convainc pas. Malgré des prix parmi les plus compétitifs d’Europe, elle se classe 25e, pénalisée par une fiabilité médiocre et une absence de programmes de réduction. Eurostar, souvent critiquée pour ses tarifs élevés, occupe la dernière position. Avec des prix deux fois supérieurs à la moyenne européenne, l’entreprise ne compense pas par la qualité de ses prestations, notamment en matière de ponctualité et de services pour les cyclistes.

Les axes de progrès pour la SNCF et ses concurrents

La SNCF, classée cinquième, obtient un score respectable grâce à une expérience voyageur globalement positive et une offre de trains de nuit intéressante. Toutefois, des lacunes subsistent : des tarifs jugés encore trop élevés et une fiabilité perfectible, marquée par des retards et des annulations fréquents. « La politique vélo n’est pas avantageuse du tout », souligne Victor Thévenet, coordinateur de l’étude.

Au-delà des performances individuelles, l’étude met en lumière des marges de progression importantes pour l’ensemble du secteur ferroviaire européen. Parmi les 27 opérateurs évalués, seuls 11 affichent une ponctualité supérieure à 80 %. Des modèles comme Trenitalia ou RegioJet offrent cependant des pistes d’amélioration : des prix attractifs, combinés à une qualité de service irréprochable, pourraient inspirer d’autres compagnies.

Alors que le train est appelé à jouer un rôle central dans la transition écologique, cette étude illustre les disparités entre les opérateurs et souligne l’urgence d’adopter des pratiques exemplaires pour satisfaire les voyageurs.