Quand la gauche nourrit le populisme de droite

I. L’exemple américain : la gauche, mère de Trump

Un progressisme qui se retourne contre lui-même

L’élection de Donald Trump a stupéfié la gauche américaine. Elle y a vu un accident de l’histoire, un dérapage irrationnel. Mais Trump n’est pas tombé du ciel : il est l’enfant monstrueux des dérives idéologiques de la gauche.

Au nom de l’antiracisme, elle a recréé un racisme inversé : l’homme blanc hétérosexuel est devenu coupable par nature, condamné avant d’agir.

Au nom de l’antisexisme, les hommes ont été figés dans le rôle d’agresseurs potentiels.

Au nom du féminisme, les femmes qui choisissent des voies traditionnelles ont été insultées, déclassées, niées dans leur liberté.

Le combat homosexuel, qui portait jadis une revendication simple – être accepté comme un homme ou une femme à part entière – a été détourné par la théorie du genre, où un homme n’est plus un homme et une femme n’est plus une femme. Les repères fondamentaux s’effacent, tandis que l’acronyme LGBT s’étire indéfiniment dans une dérive abstraite, coupée du réel.

Cancel culture et milices idéologiques

À ces dérives s’ajoute la cancel culture. Statues déboulonnées, auteurs effacés, œuvres interdites : l’histoire est réécrite avec les lunettes du présent. Le débat démocratique disparaît, remplacé par l’excommunication. Et pour imposer cet ordre moral, la gauche s’appuie sur ses troupes de rue : les antifas, habillés de noir, violents, saccageant au nom du Bien.

Tout cela prospère dans les grandes villes et les campus, mais méprise l’Amérique profonde. Le fossé culturel s’est creusé, jusqu’à offrir un boulevard à Trump. Deux issues s’offraient : la violence ou les urnes. Les urnes ont parlé. Et la gauche s’est réveillée en découvrant qu’elle avait fabriqué elle-même ce qu’elle prétendait combattre.

II. La France dans l’impasse : le même scénario se prépare

Le PS : de Mitterrand à la démagogie fiscale

Réduit à 3,86 % des voix aux dernières législatives, le Parti socialiste n’est plus que l’ombre de lui-même. Ses dirigeants continuent pourtant de parler comme s’ils représentaient le pays tout entier. Leur obsession se résume à un mot : taxer. Taxer les riches, taxer les entreprises, taxer tout ce qui peut encore rapporter.

Ils savent que cette politique décourage l’investissement et ne résout rien. Mais il est toujours plus facile de promettre que « les autres » paieront plutôt que d’assumer la nécessité de réformes et d’efforts partagés. Une stratégie de court terme, purement démagogique, qui rapproche ce PS résiduel d’une gauche de protestation plus que d’une force de gouvernement.

Quel contraste avec le PS d’hier. Celui de François Mitterrand, malgré ses ambiguïtés, avait encore la stature d’un parti d’État. Mitterrand savait qu’il ne suffisait pas de flatter les colères : il fallait parfois prendre des décisions impopulaires comme le tournant de la rigueur en 1983 pour éviter que la France ne sombre. Ce PS-là assumait le réel. Il portait une vision de la France et se voulait responsable devant l’histoire.

Aujourd’hui, le PS a perdu cette gravité. Il s’est enfermé dans la posture et les slogans pour plaire à l’électorat de LFI, au prix de son éloignement croissant de son électorat traditionnel.

Les écologistes : du rêve vert à l’écologie punitive

Les Verts se présentent comme les sauveurs de la planète. Convaincus d’avoir une mission sacrée, ils s’autorisent tout : interdire, réglementer, contraindre. Chaque semaine apporte son lot de normes, de restrictions et de prohibitions. La transition écologique s’est transformée en avalanche de contraintes qui pèsent directement sur la vie quotidienne.

Cet autoritarisme vert exaspère parce qu’il attaque le pouvoir d’achat et surtout la liberté de chacun. Les normes alourdissent le coût de l’habitat, les DPE compliquent l’investissement locatif, les ZFE ont exaspéré tout le monde avant finalement d’être annulée, bloquent la circulation dans les grandes villes avec des aménagements absurdes qui plongent des milliers d’automobilistes dans les bouchons. Les agriculteurs, eux, croulent sous des règlements qui rendent leur métier impossible.

À cela s’ajoute un vernis idéologique : l’ultra-féminisme caricatural de Sandrine Rousseau, qui réduit l’homme à un coupable par nature, ou encore le soutien affiché de certains élus aux mouvements violents comme Les Soulèvements de la Terre. Quand des députés participent eux-mêmes à des manifestations interdites, ils accréditent l’idée que la loi n’est plus respectable et n’a pas à être respectée remettant en cause également la séparation des pouvoirs.

Les écologistes portent aussi une responsabilité directe dans des crises récentes : la taxe carbone, déclencheur des Gilets jaunes ; la guerre idéologique contre le nucléaire, qui fragilise l’indépendance énergétique française ; l’obsession de la décroissance, synonyme de moins d’emplois, moins de pouvoir d’achat, moins de recettes fiscales.

Ainsi, l’écologie politique, qui aurait pu fédérer, est devenue un repoussoir. Un facteur d’exaspération de français modestes dont le quotidien s’est compliqué à cause de mesures idéologiques sans fondement.

La France insoumise : le vacarme permanent

À l’Assemblée nationale, LFI a choisi la provocation permanente : drapeaux palestiniens en séance, cris, invectives, interruptions théâtrales. Le débat démocratique disparaît, remplacé par le vacarme.

Certains députés incarnent l’amateurisme : incapables de lire correctement un texte, ou issus de mouvances radicales, parfois fichés S. Le discours de LFI, lui, est une succession d’incohérences : flatteries envers certains islamistes d’un côté, luttes intersectionnelles de l’autre. Une seule constante : la radicalité.

Les ambiguïtés frôlent parfois l’antisémitisme. À la tête du mouvement, Jean-Luc Mélenchon pratique la stratégie du choc permanent, chaque scandale étant un tremplin médiatique. Résultat : ce parti n’apparaît pas comme une force de gouvernement mais comme une force de désordre.

Black blocs : la violence devenue système

La présence des black blocs est désormais systématique dans toutes les manifestations. Vêtus de noir, organisés en blocs compacts, ils rappellent les milices fascistes d’hier. Leur action se résume à la violence : vitrines, abribus, mobilier urbain, tout y passe.

Les élus de la gauche radicale veulent faire croire que ces exactions sont une réponse à la « violence du capitalisme ». Mais les Français voient bien qu’il s’agit d’individus brutaux, profitant de l’impunité d’un État faible. La justice, d’une clémence étonnante, laisse prospérer ces violences. Résultat : chaque cortège est assimilé à la casse, chaque manifestation rejaillit négativement sur toute la gauche alors qu’on leur répète que c’est l’extrême droite qui est violente. Les Français ne sont pas idiots. Ils voient bien que cette violence constante vient de la gauche. Celle-ci gauche devient synonyme de désordre et de violence. Là aussi l’exaspération monte face à ces radicaux.

III. Les modérés : une radicalisation silencieuse

Les électeurs modérés observent avec un mélange de stupeur et de colère. Ils voient une gauche qui s’érige en juge moral tout en empilant les interdits, une gauche prompte à légiférer mais incapable de répondre à leurs préoccupations.

Ils constatent les débats absurdes sur le « choix du sexe » ou l’écriture inclusive, le pouvoir de minorités bruyantes, et une justice à deux vitesses. Ils constatent que les mesures de plus en plus liberticides les touchent dans leur quotidien. Ils passent des heures dans leur voiture, on leur interdit d’allumer un feu de broussailles dans leur jardin, ils doivent rénover à grand frais le studio qu’ils ont acheté pour préparer leur retraite à cause de DPE, on leur dit de ne pas faire de feu dans leur cheminé, etc. Peu à peu, la lassitude s’est muée en exaspération. Ces citoyens, qui forment la majorité silencieuse, n’avaient pas vocation à se radicaliser. Mais face aux outrances et aux interdits, leur patience s’érode.

Le moment venu, ils ne voteront pas par adhésion mais par rejet : rejet d’une gauche devenue caricature, rejet d’une classe politique coupée du réel, rejet d’un système qui tolère les excès. L’exaspération crée d’autres excès.

L’ironie tragique

Voilà le paradoxe le plus cruel : à force d’excès, la gauche rend son adversaire crédible. Ses outrances donnent à l’extrême droite l’image de la modération, de la raison, presque de la responsabilité.

C’est ce qui s’est produit aux États-Unis : la gauche a enfanté Trump. Et la France suit le même chemin. Chaque taxe démagogique, chaque interdiction absurde, chaque provocation insoumise, chaque complaisance envers la violence ou le communautarisme creuse un peu plus le fossé avec le pays réel.

Ainsi, jour après jour, la gauche prépare l’avènement de la droite populiste qu’elle prétend combattre. Et plus la situation leur échappe plus elle se radicalise en amplifiant le phénomène.