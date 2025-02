Qui a acheté le plus d’or dans le monde en 2024 ?

L’année 2024 confirme une fois encore le statut de l’or comme valeur refuge absolue dans un climat de turbulences géopolitiques et économiques. Une lutte stratégique se joue entre grandes puissances : certaines cherchent à sécuriser leur économie, d’autres tentent d’asseoir leur souveraineté ou simplement d’éviter l’effondrement monétaire.

Les poids lourds de l’or : la stabilité avant tout

Parmi les pays détenteurs des réserves d’or les plus importantes, les États-Unis dominent nettement. Détenant plus de 8 000 tonnes, ils conservent une distance confortable avec toutes les autres nations. Ce stock immense, établi progressivement tout au long du XXᵉ siècle, est essentiellement vu comme un bouclier économique.

L’Allemagne, deuxième détenteur mondial, conserve environ 3 350 tonnes. Berlin privilégie une approche conservatrice, malgré quelques ventes occasionnelles destinées à optimiser sa trésorerie nationale. La Bundesbank considère l’or comme un pilier pour préserver la stabilité économique et rassurer les marchés financiers internationaux.

En troisième position mondiale se trouve l’Italie, qui préserve une réserve importante avoisinant 2 450 tonnes. Rome considère ces réserves comme un symbole fort de souveraineté nationale et économique. À l’instar de l’Allemagne, l’Italie n’a ni acheté ni vendu massivement en 2024, optant pour une stabilité qui contraste fortement avec l’agitation internationale autour de l’or.

La France demeure quatrième au classement global, avec des réserves similaires à celles de l’Italie. Paris fait preuve de prudence et préfère conserver ses réserves intactes, affichant une réserve stratégique stable. Cette politique traduit une volonté claire de ne pas réagir impulsivement aux fluctuations du marché, mais de garantir une confiance durable dans l’économie nationale.

Enfin, la Russie clôture ce club très fermé des plus grands détenteurs, avec plus de 2 300 tonnes accumulées sur les quinze dernières années. La stratégie russe consiste à réduire méthodiquement sa dépendance au dollar américain et à se prémunir contre l’impact des sanctions économiques imposées par l’Occident. En 2024, toutefois, les achats russes ont été nettement moins agressifs qu’au cours des années précédentes, selon Best Brocker.

Top 10 des pays ayant les plus grandes réserves d’or (fin 2024)

Rang Pays Réserves totales (tonnes) 1 États-Unis 8 133,46 2 Allemagne 3 351,53 3 Italie 2 451,84 4 France 2 437,00 5 Russie 2 335,85 6 Chine 2 279,56 7 Suisse 1 039,94 8 Inde 876,20 9 Japon 845,97 10 Turquie 614,98

2024 : qui ont été les gros acheteurs d’or ?

Si certains poids lourds préfèrent la stabilité, d’autres pays adoptent une approche radicalement différente en accumulant activement de l’or. En 2024, c’est la Pologne qui mène le bal, devenant le premier acheteur mondial avec près de 90 tonnes supplémentaires. Une décision directement liée à sa situation géopolitique délicate, face à l’invasion russe en Ukraine. Pour Varsovie, l’or représente une sécurité incontournable, indispensable à sa résilience face aux tensions régionales accrues.

La Turquie, quant à elle, arrive en deuxième position parmi les acheteurs de 2024. Avec près de 75 tonnes achetées cette année-là, Ankara poursuit une stratégie destinée à contrer les effets dévastateurs d’une inflation galopante et à renforcer sa monnaie nationale affaiblie. Le président Recep Tayyip Erdoğan mise explicitement sur l’or pour stabiliser l’économie du pays et rassurer les investisseurs étrangers.

En Inde, l’achat de plus de 72 tonnes en 2024 reflète une politique monétaire prudente, adaptée à l’inflation persistante et à une situation économique intérieure tendue. L’or demeure une valeur culturelle forte pour le pays, mais aussi une arme financière pragmatique destinée à rassurer les marchés domestiques et internationaux.

La Chine complète cette stratégie d’achat massif mais plus modéré, avec 44 tonnes supplémentaires. Pékin maintient une politique subtile mais déterminée, visant à renforcer progressivement le yuan face au dollar américain, tout en augmentant méthodiquement sa réserve en métal précieux. L’or constitue ici un pilier fondamental pour la stratégie à long terme de la Chine, à la fois sur le plan économique et diplomatique.

D’autres pays, comme l’Azerbaïdjan, la République tchèque, l’Irak ou encore le Ghana, ont également significativement augmenté leurs réserves en 2024. Chacun a des raisons distinctes : diversification des réserves, instabilité monétaire locale, ou besoin urgent de rassurer les investisseurs.

