Reconnaissance de la Palestine : Paris franchit le pas

Depuis la proclamation d’indépendance palestinienne en 1988, la reconnaissance de l’État de Palestine par la communauté internationale progresse par étapes. Le 22 septembre 2025, la France a rejoint les pays qui reconnaissent officiellement cet État, un choix annoncé à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU par Emmanuel Macron.

La déclaration française à l’ONU

Lors de son discours, Emmanuel Macron a déclaré : « Fidèle à l’engagement historique de mon pays au Proche-Orient […] je déclare qu’aujourd’hui, la France reconnaît l’État de Palestine », relaye AP News. Le président a insisté sur l’urgence de cette décision, affirmant : « Nous ne pouvons plus attendre ».

Il a également précisé que la reconnaissance s’accompagnait de conditions pratiques. L’ouverture d’une ambassade française auprès de l’État palestinien est conditionnée à deux étapes : la libération des 48 otages retenus par le Hamas et l’instauration d’un cessez-le-feu durable à Gaza, souligne BFMTV. Selon l’ONU, il a résumé la démarche par une formule reprise dans son communiqué : « Le temps est venu de bâtir la paix ». Le président frnaçais a aussi insisté sur la dimension sécuritaire : « Le temps est venu de voir un État de Palestine souverain et démilitarisé ». Ce terme souligne que la reconnaissance n’exclut pas l’exigence de garanties pour la sécurité d’Israël.

Une dynamique internationale en septembre 2025

La décision française a eu lieu dans une séquence diplomatique plus large. Le 21 septembre 2025, quatre pays occidentaux (Royaume-Uni, Canada, Australie et Portugal) avaient annoncé leur reconnaissance officielle de la Palestine. Le lendemain, le 22 septembre, plusieurs autres États européens ont rejoint ce mouvement aux côtés de la France : Belgique, Luxembourg, Malte, Andorre et Monaco.

Ces reconnaissances successives traduisent un basculement diplomatique : pour la première fois, plusieurs États occidentaux rejoignent la majorité des pays du Sud et des pays arabes qui reconnaissent déjà la Palestine.

Qui reconnaît aujourd’hui l’État de Palestine ?

Avant septembre 2025, plus de 140 pays membres de l’ONU reconnaissaient déjà l’État de Palestine (Reuters, 22 septembre 2025). Après les nouvelles annonces, un décompte AFP repris par The Times of Israel porte ce total à au moins 145 pays. Cela représente plus des deux tiers des 193 États membres des Nations unies. La Palestine bénéficie par ailleurs depuis 2012 du statut d’« État observateur non membre » à l’Assemblée générale, obtenu grâce à un vote de 138 voix pour, 9 contre et 41 abstentions.

Malgré cette majorité, plusieurs puissances continuent de refuser une reconnaissance officielle. Les États-Unis s’y opposent, considérant qu’un État palestinien ne peut naître qu’à l’issue de négociations directes avec Israël. D’autres pays alliés de Washington partagent cette position, notamment le Japon et la Corée du Sud. En Europe, l’Allemagne et l’Italie n’ont pas franchi le pas, privilégiant une approche conditionnée à un accord final de paix.