Retraite 2025 : le montant jugé “idéal” pour vivre seul va faire grincer des dents

La retraite est sur le tapis en 2025 et les seniors doivent gérer une situation économique complexe. Entre la hausse des prix de la vie et les imprévus liés à la santé ou au logement, il faut veiller à se constituer une pension suffisante pour vivre sereinement, surtout pour ceux qui vivent seuls. En effet, ne pas partager les charges ni bénéficier de l’aide d’un conjoint rend la donne plus corsée.

Le montant idéal de la pension

Le montant idéal d’une pension dépendra des dépenses incontournables et du style de vie qu’on choisit. Les charges fixes – électricité, eau, gaz, assurances, loyer ou crédits – alourdissent nettement le budget. Les propriétaires ayant terminé de rembourser leur prêt voient bien leur situation s’améliorer par rapport aux locataires. Cela dit, les disparités selon les régions restent fortes : par exemple, à Paris, les frais mensuels peuvent grimper jusqu’à 30 % de plus qu’en milieu rural.

En 2025, l’allocation de solidarité pour personnes âgées est fixée à 1 034,28 euros. Selon certains spécialistes, une pension comprise entre 1 500 et 2 000 euros par mois permet de mener une vie sans trop de restrictions. Pour un confort un peu plus marqué, il vaut mieux viser un revenu mensuel aux alentours de 2 500 euros, tandis qu’un train de vie plus haut de gamme nécessiterait au moins 3 000 euros. Beaucoup de Français estiment qu’un montant brut de 2 600 euros par mois est idéal pour vivre convenablement, tandis que l’IRES chiffrerait le revenu nécessaire à 1 634 euros par mois pour une vie digne, grâce à divers dispositifs sociaux pour seniors.

Prévoir sa pension : conseils et astuces

Pour garder un niveau de vie similaire après la retraite, il est conseillé de viser entre 70 % et 80 % de son revenu net antérieur, surtout si vous envisagez une retraite minimale en France. Par exemple, quelqu’un qui gagnait 2 500 euros par mois devrait prévoir une pension qui se situe entre 1 750 et 2 000 euros. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue la hausse continue des frais de santé en 2025 (notamment pour les soins médicaux et les mutuelles). Un petit coussin financier pour parer aux imprévus ou aux interventions non remboursées est également recommandé.

Les attentes et les priorités des retraités

Chacun a ses envies pour profiter de sa retraite. Certains se mettent à la danse ou à la peinture, visitent des expositions et des musées, ou partent en vacances, que ce soit en famille ou même en croisière. D’autres optent pour un quotidien plus tranquille et modéré. Construire une pension adaptée passe par une bonne évaluation du mode de vie souhaité, tout en tenant compte des coûts locaux.

La situation économique actuelle

Les retraités subissent les effets de l’inflation qui met à mal le pouvoir d’achat de certains, les poussant vers la précarité. Pour répondre à cette problématique, Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine (anciennement LR) à l’Assemblée, a annoncé une revalorisation des retraites dès le 1er janvier 2025. L’augmentation correspondra à la moitié du taux d’inflation, avec un ajustement supplémentaire pour les pensions les plus modestes six mois plus tard.

Vivre seul à la retraite : une situation particulière

En 2021, environ 17 millions de retraités percevaient en moyenne 1 531 euros par mois. Ceux qui touchent moins de 916,76 euros sont considérés comme ayant une « petite retraite », alors que le seuil de pauvreté est fixé à 1 102 euros par mois. Même si des aides gouvernementales existent pour éviter que certains ne vivent en dessous de ce seuil, la situation reste préoccupante.