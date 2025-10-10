Retraites 2025 : le grand contrôle a commencé, des millions de Français sous surveillance

Le 30 septembre 2025, il a été annoncé que les contrôles sur certains retraités en France allaient être renforcés. Renaud Villard, directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, a expliqué que cette mesure vise à limiter des fraudes qui coûtent environ 60 millions d’euros par an à l’État. Ces fraudes fragilisent financièrement le système de retraite français et touchent surtout deux catégories de retraités : les expatriés et ceux en situation de cumul emploi-retraite.

Les retraités expatriés sous contrôle renforcé

Les retraités expatriés sont désormais au cœur de ce nouveau dispositif. Plus d’un million d’entre eux vivent dans des pays comme le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Royaume-Uni et Israël. Un problème bien remarqué est celui des pensions versées à l’étranger, pensions qui continuent d’être perçues par leurs proches.

Pour lutter contre ce type de fraude, le Journal du Net nous informe que ces retraités doivent à présent fournir un certificat d’existence. Ce document devra être accompagné d’une pièce d’identité valide et d’un acte de naissance original. Ils disposent d’un délai de trois mois pour envoyer ces justificatifs, faute de quoi le versement de leur pension sera suspendu. Des convocations au consulat pourront également être organisées pour vérifier qu’ils résident bien dans le pays indiqué.

Le défi du cumul emploi-retraite

La deuxième catégorie concernée est celle des retraités cumulant emploi et pension. En 2022, environ 381 000 personnes se trouvaient dans cette situation, chiffre qui devrait atteindre près de 710 000 en 2025. Pour certains, le cumul emploi-retraite est une solution afin de conserver un niveau de vie correct malgré une augmentation des impôts notable de leurs revenus après la retraite.

Cependant, certaines dérives ont été constatées, notamment chez des retraités déjà bien rémunérés, avec de réels « effets d’aubaine ». Par exemple, certains professionnels, comme des médecins, cumulent leur pension avec des revenus dépassant les 100 000 euros par an. Pour rappel, la pension moyenne des retraités en France s’élève à environ 74 % du dernier salaire perçu, incitant certains à chercher un complément de revenus.