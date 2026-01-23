Cette banque contre-attaque les arnaques téléphoniques avec un outil inédit

Marre des arnaques téléphoniques qui vident votre compte en un clin d’œil ? Voici l’initiative d’une banque en ligne qui repère les fraudeurs en direct, directement depuis son application.

Selon RMC, la banque en ligne Revolut a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité anti-arnaque innovante le mardi 13 janvier 2026. Cette mesure arrive alors que les escroqueries téléphoniques augmentent, notamment celles qui exploitent les deepfakes vocaux (des voix synthétiques capables d’imiter parfaitement une personne). C’est une menace sérieuse : des fraudeurs peuvent se faire passer pour un conseiller bancaire afin d’obtenir des informations sensibles ou de l’argent.

Un système pour repérer les appels frauduleux en direct

Face à cette menace grandissante, Revolut a mis en place un système qui détecte les appels frauduleux en temps réel. La fonctionnalité s’active automatiquement quand l’application est ouverte pendant un appel téléphonique. Une bannière s’affiche dans l’application pour confirmer ou infirmer que l’appelant est bien un agent de la banque. L’idée est d’intervenir au moment même où le risque apparaît, et de protéger l’utilisateur quand il en a le plus besoin.

Si l’appel est authentique, la bannière le confirme pour rassurer l’utilisateur. Dans le cas contraire, elle affiche une alerte urgente indiquant que l’utilisateur « n’est pas en ligne avec la banque ». Les clients peuvent alors agir tout de suite : signaler la tentative de fraude, bloquer temporairement leur compte ou contacter le véritable service client via des appels intégrés à l’application.

Des menaces qui se multiplient

Les escroqueries par deepfake vocal sont devenues un vrai fléau pour les clients bancaires. Les fraudeurs bancaires se font passer pour des conseillers et signalent des débits frauduleux à l’étranger. Ils demandent ensuite de suivre une procédure d’urgence pour soi-disant annuler ces transactions. Cette méthode pousse la victime à laisser l’accès à son compte aux voleurs, souvent en très peu de temps.

Ces techniques exercent une forte pression psychologique sur la victime, qui croit devoir agir vite pour protéger son argent. C’est précisément là que Revolut intervient avec sa solution en temps réel, permettant aux utilisateurs de réagir immédiatement et d’éviter de tomber dans le piège des micro-transactions frauduleuses.

Revolut passe à l’offensive contre la fraude

Avec une base utilisateur dépassant les 65 millions dans le monde, dont 7 millions en France début 2026 (données arrêtées en 2024), Revolut ne se limite pas à cette avancée technique. Ses systèmes ont déjà permis d’empêcher le vol de près de 690 millions d’euros à la fin de l’année 2024.

D’autres outils de sécurité bancaire complètent cette innovation :

les appels sécurisés via l’application,

le mode « Street » pour retarder les virements en cas d’agression physique,

et les vérifications biométriques pour les transferts importants.

Il est très probable que d’autres établissements bancaires suivent cet exemple en adoptant des outils similaires.