Rhoda une Lady qui plait aux Gentlemen

J’aime les femmes qui font du jazz. Le propos est facile j’en conviens, comme il faut convenir qu’elles sont envoutantes.

La voix de Nina Simone ou celle de Sarah Vaughan, la beauté de Diana Krall, le rythme d’Ella Fitzgerald, le charme d’Helen Mirren ou la virtuosité vocale de Samara Joy, le talent d’Airelle Besson ou de Sophie Alour autant de références féminines qui ont pu rythmer certaines de mes chroniques.

Rhoda Scott manquait encore à l’appel. Celle que l’on surnomme la chanteuse aux pieds nus virtuose de l’orgue Hammond a su créer, au-delà de sa maitrise instrumentale, son propre style. Celui-ci fruit de multiples influences a su mêler sans les trahir le swing, le jazz, la soul et les incontournables gospels. Non seulement elle est une interprète talentueuse mais elle se révèle aussi une compositrice inspirante qui de générations en générations s’impose comme une référence pour les jazzmen et jazzwomen. Comme nombre de ses contemporains elle a su trouver en France, dès 1970, un havre de paix propice à son art où seul compter le talent et pas la couleur de peau.

Si on souhaite se familiariser avec son œuvre on ne peut que conseiller l’écoute de Ladies and Gentlemen (2017) où, aux côtés de nombreuses interprètes féminines et masculins, elle offre un disque d’une grande originalité revenant aux sources d’un genre musical fondé sur la diversité et les apports d’uns et des autres à une œuvre commune.

Avec ce premier opus on ne peut que conseiller de l’accompagner d’un verre de Terrasse du Larzac de la maison Mas Brunet à St Guilhem le Désert. Cette maison propose un Carthagène – bon je sais que les liquoreux ne sont pas du goût de tous mais ils ont quand même des amateurs dont je suis – de qualité mais surtout des Cuvées Prestige et Elégance qui, en rouge, seront vous accompagner pour une écoute délicate. On ne peut qu’être impressionné par le travail de viticulteurs comme celui-ci qui ont su imposer, au fil des années, des vins qu’il y a encore quelques décennies étaient considérés comme sans intérêt. Autant dire que cette époque est révolue et que des Terrasses du Larzac , comme ceux suggérés, sont des choix pertinents pour accompagner les fromages du cru comme le roquefort ou la tome de brebis.

Maintenant en 2023 un second Ladies and Gentlemen est produit avec, à la manœuvre et assurément au saxo, Sophie Alour. Elle avait, en 2017, été membre du Lady Quartet présent sur la version d’alors. Ici, en 2023, accompagnée de musiciens remarquables elle offre une réinterprétation des standards que sont devenus les morceaux de Ladies and Gentlemen. Sophie Alour est talentueuse et sa capacité de réappropriation de classiques en leur apportant ce qui fait sa touche personnelle est impressionnante. Airelle Besson sait à merveille revisiter Ravel – sa « Pavane pour une infante défunte » de son album Aïres est juste à tomber – Sophie Alour fait de même avec Rhoda Scott. Et là pour l’accompagner tout au long de ce disque je le ferai avec un blanc, cuvée Clémence de la maison Cheval Quancard qui aura une légèreté de bon aloi, un fruité suave et une diversité de nuances étonnante ou comment un entre-deux-mers peut tenir tête à d’excellents bourgognes.

Deux vins savoureux pour deux disques qui ne le sont pas moins assurant un moment de tranquillité musicale bien appréciable aujourd’hui.

Pour ces deux moments si proches et si différents, l’unité doit se faire avec un cigare, savouré longuement tout en étant confortablement installé.

Aimant le jazz de femmes je suis aussi sensible aux cigares d’une femme, ceux de Maya de Selva qui depuis sa plantation hondurienne nous offre, dans un monde où le cubain se raréfie et s’affiche à des prix stratosphériques, des modules d’une grande richesse. Ayant opté en vins pour le blanc sur rouge me rappelant que dans ce cas « rien ne bouge » on peut sans risque choisir son Churchill ou son double Corona sans risque d’avoir la tête qui tourne au risque de perdre l’attention de son écoute.