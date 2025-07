Le Networking, levier de croissance stratégique : la vision d’Alain Marty

À l’heure où la volatilité économique impose agilité et anticipation, les entreprises redécouvrent une vérité simple : le réseau relationnel est un actif stratégique. Pour Alain Marty le réseautage n’est pas un outil d’appoint. Il est un vecteur de puissance, un accélérateur d’opportunités, un fondement de toute stratégie durable.

Alain Marty voit le réseau comme un bien immatériel à haute valeur ajoutée

Dans l’économie de 2025, les actifs intangibles – réputation, influence, confiance – façonnent les rapports de force autant que les résultats financiers. À ce titre, le réseautage de haut niveau, structuré, qualifié, récurrent, constitue un avantage concurrentiel décisif. C’est ce que démontre depuis plus de trente ans Alain Marty, artisan du lien inter-entreprises au sein d’un écosystème unique en Europe : le Cercle Wine Business (CWB).

Fondé en 1991, le CWB rassemble aujourd’hui 1 100 entreprises, dont 72 % sont des ETI, réparties dans 13 villes françaises et bientôt 6 capitales internationales, parmi lesquelles Barcelone, Madrid, Londres, Genève et New York. Le principe est constant : créer un environnement propice aux échanges stratégiques, en conjuguant excellence relationnelle, culture économique et exigence gastronomique.

Le Cercle Wine Business (CWB) : une mécanique d’influence parfaitement huilée

Chaque événement du Cercle répond à une mise en scène rigoureuse. En ouverture : une conférence économique donnée par une figure majeure du monde politique, industriel ou financier. Suit une dégustation commentée de vins d’exception, puis un dîner orchestré par des chefs étoilés comme Arnaud Faye ou Tony Xu, en présence des vignerons eux-mêmes. Enfin, un espace privé — le « Carré VIP » — prolonge les discussions dans un format confidentiel.

Ce cadre, pensé pour favoriser les conversations à haute densité, a vu passer des noms comme Christine Lagarde, Patrick Pouyanné, Clara Gaymard ou Rodolphe Saadé. Au fil des années, le CWB s’est imposé comme un instrument de maillage puissant entre sphères économiques, institutionnelles et culturelles.

L’ambition d’Alain Marty : un réseau international et mondial

Depuis 2024, le CWB entame un tournant stratégique avec le lancement de son implantation en Espagne. Pour Alain Marty, catalan de sang et européen de conviction, la création de son entreprise à Barcelone l’an passé est le point de départ d’un déploiement international structuré. L’objectif annoncé : 100 implantations à travers le monde d’ici 2027, en s’appuyant sur des relais solides à Madrid, Bruxelles, Londres, Milan ou Düsseldorf.

Parallèlement, il prépare le lancement d’un “Davos du vin” à Barcelone en 2027 : un sommet mondial réunissant les principaux distributeurs, acheteurs et producteurs de vins fins. Ce forum, à la croisée de l’économie, de la filière et de la diplomatie d’influence, illustre la capacité du réseau à fédérer bien au-delà des cercles traditionnels.

L’homme derrière le Cercle Wine Business

Entrepreneur depuis ses 20 ans, Alain Marty revendique plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé sur les différentes sociétés créées, 500 collaborateurs recrutés, et plus de 5 millions d’euros d’impôt versés en France. Il n’a jamais été salarié, mais a toujours cultivé un goût affirmé pour la rigueur, le contact direct, et l’ancrage territorial.

En parallèle du CWB, il a fondé Stratégy Club, qui conçoit et anime en marque blanche des clubs pour de grandes entreprises (Microsoft, SAP, Allianz, Bouygues Télécom…) Il a créé également Networking Premium Group, dédié aux dirigeants en transition, et prépare pour avril 2026 le ETI Summit, destiné à fédérer les 7 200 patrons d’ETI français autour de problématiques communes (cybersécurité, transmission, ESG…).

À l’opposé des plateformes numériques de contacts froids, Alain Marty défend une vision artisanale mais rigoureuse du lien professionnel : le réseau ne se collecte pas, il se construit. Son prochain ouvrage, « De Cro-Magnon à LinkedIn – l’Art du Networking », à paraître en octobre 2025, défend cette philosophie. Dans une époque saturée d’automatisation, cette stratégie du lien fondé sur la relation humaine qualifiée pourrait bien redevenir la clef de voûte de toute influence durable.