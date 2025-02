Salaire des médecins généralistes : la nouvelle étude de la DREES surprend

Le revenu des médecins libéraux en France a progressé un peu entre 2017 et 2021, d’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publiée le 20 décembre 2024. Si cette évolution est encourageante, elle masque des différences notables selon les spécialités, l’ancienneté dans l’installation et le genre (il faut bien savoir que la route n’est pas la même pour tout le monde dans ce métier).

Un revenu moyen en hausse, mais des inégalités

En 2021, le revenu annuel moyen des médecins libéraux atteint 124 000 euros (environ 10 000 euros par mois). Cependant, cette moyenne ne reflète pas toute la réalité. Par exemple, les radiothérapeutes, médecins nucléaires et radiologues peuvent toucher plus de 210 000 euros par an, certains radiothérapeutes allant même jusqu’à 400 000 euros. À l’opposé, les pédiatres, rhumatologues, psychiatres et dermatologues gagnent entre 88 000 et 97 000 euros par an.

Les omnipraticiens, quant à eux, se situent autour de 98 000 euros par an. On remarque aussi une nette différence entre hommes et femmes : en moyenne, les hommes perçoivent 148 000 euros contre environ 90 000 euros pour les femmes.

Comparaison avec d’autres métiers indépendants

En regardant d’autres professions non salariées en France, on constate que le revenu moyen s’élevait à 48 000 euros en 2021, ce qui place les médecins libéraux en très bonne position financière. Par ailleurs, dans le secteur des services aux entreprises, le revenu moyen est de 63 000 euros, tandis que les activités juridiques et comptables culminent autour de 102 000 euros.

Même au sein du secteur médical, les écarts se creusent. Les omnipraticiens, par exemple, voient les mieux rémunérés gagner jusqu’à 4,3 fois plus que ceux qui gagnent moins. Dans certaines spécialités comme l’ophtalmologie ou la radiothérapie, ce rapport peut atteindre au moins 8 (ce qui illustre bien des disparités internes assez marquées).

Évolution des revenus et répercussions économiques

Entre 2017 et 2021, le revenu d’activité des médecins a connu une progression modeste avec une augmentation annuelle moyenne de 0,6 % en termes réels. Les omnipraticiens ont vu leur rémunération augmenter de 0,7 %, tandis que d’autres spécialistes ont enregistré une légère baisse de 0,1 %. On note cependant des avancées chez les dermatologues, gynécologues et oncologues médicaux.

Cette période a été marquée par la revalorisation des tarifs de consultation en 2017 ainsi que par les répercussions économiques de la pandémie de Covid-19 et de l’inflation. À cela s’ajoute le fait que la proportion de jeunes médecins installés depuis moins de dix ans est passée à 39 % en 2021, contre 25 % en 2017.

Malgré ces différences au sein du secteur médical libéral, la confiance du public envers les médecins reste stable. Selon un sondage Ipsos réalisé en octobre 2021, 64 % des Français déclarent avoir confiance aux médecins — un chiffre qui montre bien que ces professionnels continuent de figurer en tête des métiers inspirant le plus de confiance.