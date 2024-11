San Pellegrino, Perrier : Nestlé veut donner plus d’air à ses eaux

Confronté à des crises successives et à une perte de confiance des investisseurs, Nestlé engage une réorganisation ambitieuse sous la direction de son nouveau PDG, Laurent Freixe. Le leader mondial de l’agroalimentaire vise une croissance organique durable tout en s’appuyant sur des axes stratégiques clairement définis.

Réorganisation majeure pour les eaux et boissons de Nestlé

Depuis le 1er septembre, Laurent Freixe est aux commandes de Nestlé. Avec une capitalisation boursière en chute de 20 % en un an, le géant suisse n’a d’autre choix que de s’adapter. Lors d’un séminaire destiné aux investisseurs, le nouveau dirigeant a présenté le plan « Accélérer Nestlé », qui prévoit une autonomisation des activités d’eaux et boissons haut de gamme dès janvier 2025. Cette nouvelle entité sera dirigée par Muriel Lienau, actuelle responsable de Nestlé Waters Europe.

Nestlé a notamment annoncé l’exploration de partenariats pour renforcer ses marques phares telles que San Pellegrino, Perrier et Acqua Panna. Ce mouvement stratégique suit une tendance amorcée en 2021, lorsque le groupe avait vendu ses marques régionales d’eau de source en Amérique du Nord pour 4 milliards d’euros. En France, bien que les accusations de traitement illégal de l’eau aient conduit à des enquêtes et amendes, le tribunal d’Épinal a clôturé les poursuites contre Nestlé Waters en octobre.

Une stratégie pour reconquérir les marchés

Le défi principal pour Laurent Freixe reste de renouer avec une croissance organique stable. En juillet, le prédécesseur du PDG actuel, Mark Schneider, avait abaissé les prévisions de croissance du chiffre d’affaires à 3 %, avant que celles-ci ne tombent à 2 % en octobre. Cette contre-performance a précipité son éviction.

Pour inverser la tendance, Nestlé mise sur des investissements accrus dans la publicité et le marketing, avec une hausse de 9 % prévue d’ici fin 2025. Le groupe espère également réaliser 2,5 milliards de francs suisses d’économies supplémentaires d’ici 2027. « Nous devons revenir à nos fondamentaux et capitaliser sur nos forces », a déclaré Freixe, insistant sur l’importance de concentrer les efforts sur les marques stratégiques selon le principe « fewer, bigger, better ».

L’entreprise s’engage également dans une transformation numérique ambitieuse, intégrant l’intelligence artificielle pour optimiser ses opérations en temps réel. Enfin, le développement durable reste un pilier essentiel du plan, avec des initiatives visant à minimiser l’impact environnemental des activités de Nestlé.

Les analystes financiers accueillent ce plan avec un optimisme modéré. Jean-Philippe Bertschy, de la banque Vontobel, salue des objectifs « réalistes », bien qu’ils n’apportent pas de « grandes surprises ». La Banque cantonale de Zurich estime également que l’approche prudente de Freixe correspond aux attentes des investisseurs.