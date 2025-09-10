Sébastien Lecornu à Matignon, un fidèle d’Emmanuel Macron aux commandes

Le 9 septembre 2025, Emmanuel Macron a officialisé la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, succédant à François Bayrou. Le décret a été publié au Journal officiel le lendemain. Le chef de l’État a précisé dans son communiqué que son nouveau chef de gouvernement est chargé de « consulter les forces politiques représentées au Parlement » afin de bâtir des accords indispensables à l’adoption des prochains textes budgétaires.

Sébastien Lecornu : Un parcours politique marqué par la fidélité présidentielle

Issu de la droite, Sébastien Lecornu s’est engagé très tôt dans la vie publique. En 2008, il se présente aux élections municipales sous l’étiquette UMP avant de devenir collaborateur de Bruno Le Maire. Progressivement, il s’impose comme une personnalité montante, d’abord au niveau local, puis au sein de l’exécutif.

Depuis 2017, il figure dans toutes les équipes gouvernementales successives. Il a occupé plusieurs portefeuilles, dont ceux de la Transition écologique, des Collectivités territoriales et des Outre-mer. En mai 2022, il est nommé ministre des Armées, poste stratégique dans un contexte international tendu. Cette continuité au gouvernement souligne, selon Le Monde, sa place singulière de fidèle parmi les proches collaborateurs d’Emmanuel Macron.

La mission de rassemblement confiée par Emmanuel Macron

La nomination de Sébastien Lecornu intervient dans un contexte politique particulier. La démission de François Bayrou, affaibli par un vote de défiance, a précipité la nécessité de désigner un nouveau chef du gouvernement. Le président de la République a affirmé dans son communiqué qu’il l’a « chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois ». Dès le lendemain, l’entourage du nouveau Premier ministre a indiqué qu’il avait « commencé ses consultations », détaille BFMTV. Contrairement aux usages, il ne proposera son gouvernement qu’une fois ces discussions terminées.

La première échéance pour Sébastien Lecornu est la préparation du budget 2026, considérée comme la priorité immédiate de son mandat. Ce texte doit être présenté à l’automne et nécessite un soutien parlementaire élargi. Mais avant cela, il devra composer avec la mobilisation sociale annoncée pour ce mois de septembre 2025, avec le mouvement citoyen Bloquons Tout ce mercredi 10 septembre et, surtout, la grève nationale du 18 septembre.