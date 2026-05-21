Si vous faites des dons aux associations, ne remplissez pas votre déclaration 2026 avant de connaître le rôle exact de la case 7UQ

Cette année, il faut porter une attention particulière à la déclaration des dons aux associations réalisés en 2025. En déclarant correctement ces dons, les contribuables peuvent obtenir des réductions d’impôts allant jusqu’à 75 %.

Un point à noter de cette nouvelle saison fiscale est l’ajout de la case 7UQ, qui concerne une période précise pour les dons : du 14 octobre 2025 au 31 décembre 2025, précise Moneyvox.

Les nouvelles cases et ce que ça change

La déclaration de revenus 2026 introduit la case 7UQ, destinée aux dons effectués entre le 14 octobre et le 31 décembre 2025. Pour cette période, le plafond de déduction change : il passe de 1 000 € à 2 000 € pour certains dons. Grâce à cette modification, il est possible de déduire jusqu’à 1 500 €, soit 75 % du plafond, pour des contributions faites à des associations d’aide d’urgence comme les Restaurants du cœur, la Croix-Rouge, le Secours catholique, et le Secours populaire.

Les dons effectués avant le 14 octobre 2025 doivent être inscrits dans la case 7UD, tandis que les autres contributions réalisées durant l’année sont à déclarer dans la case 7UF. Pour les organismes d’intérêt général ou d’utilité publique, la réduction standard reste fixée à 66 % des versements, avec une limite de 20 % du revenu imposable du foyer fiscal.

Qui peut en bénéficier et quels taux

Les dons aux œuvres ou organismes d’intérêt général, qu’ils aient un but philanthropique, éducatif, scientifique, ou qu’ils œuvrent pour la protection de l’environnement, peuvent donner droit à cette réduction d’impôt. Les structures reconnues d’utilité publique, comme la Fondation du patrimoine, sont aussi concernées.

Si un don dépasse le plafond de 2 000 €, l’excédent sera automatiquement rebasculé vers la réduction de 66 % sans démarche supplémentaire de la part du donateur.

Concernant les justificatifs : il n’est pas nécessaire de joindre les reçus fiscaux directement à la déclaration. En revanche, il est conseillé de conserver ces documents pendant trois ans, au cas où le centre des finances publiques en ferait la demande.

Conseils pratiques pour déclarer vos dons

Pour être sûr que vos dons sont correctement déclarés, vérifiez l’historique des dons indiqué sur le reçu fiscal ou dans votre espace en ligne de déclaration des dons. Cette vérification est très utile pour éviter les erreurs courantes dans la déclaration et pour maximiser votre réduction d’impôt.

Avec les récentes modifications législatives introduites depuis la loi Coluche de 1988, il est d’autant plus important de vérifier que chaque don est affecté à la bonne case dans le cadre de la réforme fiscale.