Stellantis : 13 milliards de dollars investis aux États-Unis d’ici 2029

Le 14 octobre 2025, Stellantis a dévoilé un programme d’investissement de 13 milliards de dollars destiné à ses activités aux États-Unis. Ce plan colossal couvre une période de quatre ans, jusqu’en 2029, et s’inscrit dans la stratégie du groupe de stimuler la production locale tout en modernisant son appareil industriel. Selon son directeur général Antonio Filosa, « accélérer la croissance aux États-Unis a été ma principale priorité depuis mon premier jour », selon le communiqué officiel du groupe.

Un plan d’investissement record pour moderniser l’appareil industriel

Le programme de Stellantis prévoit un déploiement de 13 milliards de dollars entre 2025 et 2029, selon le communiqué officiel du constructeur. Ce montant inédit doit financer la modernisation des usines, la recherche et développement, ainsi que la préparation du lancement de cinq nouveaux véhicules conçus pour le marché nord-américain. L’objectif est clair : renforcer la compétitivité de Stellantis face à General Motors, Ford et Tesla, tout en consolidant ses parts de marché aux États-Unis. Selon l’entreprise, il s’agit de son plus gros investissement unique depuis un siècle, un signe fort adressé à la fois aux marchés financiers et au gouvernement américain.

Ce plan massif repose sur un calendrier structuré et des priorités industrielles précises. Les fonds seront répartis entre plusieurs États américains, notamment l’Illinois, l’Ohio, le Michigan et l’Indiana. Ces régions historiques de l’industrie automobile bénéficient d’un soutien ciblé : réhabilitation des lignes d’assemblage, développement de moteurs de nouvelle génération et montée en puissance de la production locale. Selon Reuters, l’investissement doit permettre d’augmenter de 50 % la production de véhicules assemblés aux États-Unis d’ici la fin de la décennie. Une stratégie qui s’aligne sur les ambitions du groupe : produire davantage sur place pour limiter les coûts d’importation et réduire l’exposition aux droits de douane.

Cinq nouveaux modèles et plus de 5 000 emplois créés

Au cœur du projet, Stellantis prévoit le lancement de cinq nouveaux véhicules. Parmi eux, deux modèles Jeep seront produits dans l’usine de Belvidere (Illinois), rouvrant un site emblématique fermé depuis plusieurs années. À Toledo (Ohio), le constructeur assemblera un pick-up de taille moyenne, tandis que Detroit accueillera la prochaine génération du Dodge Durango. Enfin, un grand SUV sera fabriqué à Warren (Michigan), en versions thermique et électrique à prolongateur d’autonomie. Ces annonces confirment la volonté du groupe de renforcer sa présence dans les segments les plus porteurs du marché américain, dominé par les pick-ups et les SUV.

Les retombées sociales de ce plan sont tout aussi considérables. Selon Reuters, plus de 5 000 emplois seront créés dans les usines concernées, ainsi que dans les réseaux de fournisseurs et de sous-traitants. Ces créations d’emplois représentent un signal fort pour les États du Midwest, durement touchés par la désindustrialisation des dernières décennies. Stellantis prévoit également de produire un nouveau moteur 4 cylindres baptisé GMET4 EVO sur son site de Kokomo (Indiana), participant à la relocalisation de la chaîne de valeur sur le sol américain. Cet effort industriel vise à redonner un second souffle à des territoires clés de l’automobile aux États-Unis, tout en assurant une meilleure maîtrise des coûts logistiques et énergétiques.

Un repositionnement stratégique dans un contexte économique tendu

Au-delà des chiffres, l’investissement de Stellantis traduit un repositionnement stratégique majeur. L’entreprise cherche à renforcer sa présence aux États-Unis pour réduire sa dépendance aux importations, alors que le contexte commercial international reste instable. Selon Reuters, la mesure s’inscrit également dans un effort de compensation face à des droits de douane américains estimés à environ 1,7 milliard de dollars par an. En produisant davantage sur place, le groupe compte ainsi préserver ses marges et répondre aux attentes du gouvernement américain en matière de relocalisation industrielle. « Le succès aux États-Unis n’est pas simplement positif pour Stellantis aux États-Unis – il nous rend plus forts partout », a déclaré Antonio Filosa dans le communiqué officiel du groupe.

Cette stratégie industrielle s’appuie sur un choix clair : développer une offre adaptée aux consommateurs américains tout en respectant les objectifs environnementaux fixés par la réglementation fédérale. Le constructeur prévoit d’introduire plusieurs modèles hybrides et électriques, tout en maintenant une offre de véhicules thermiques dans les segments à forte demande. Ce double positionnement témoigne de la volonté de Stellantis d’allier rentabilité et transition énergétique. Selon BFMTV, l’entreprise souhaite également consolider son réseau de distribution et de service après-vente pour renforcer la fidélisation de ses clients, un levier stratégique essentiel sur le marché américain. Ce plan de 13 milliards de dollars confirme donc l’ancrage durable du groupe aux États-Unis et son ambition de devenir un acteur incontournable du redéploiement industriel américain.