Suppression de deux jours fériés : le tourisme va prendre un coup

Le gouvernement français a récemment dévoilé un ensemble de mesures pour diminuer le déficit public. Parmi ces propositions, il est question de supprimer deux jours fériés – le lundi de Pâques et le 8 mai – et il est également envisagé de retirer une cinquième semaine de congés payés. Annoncée par le Premier ministre, cette démarche devrait permettre de dégager environ 4,2 milliards d’euros pour les comptes de l’État. Néanmoins, cette décision soulève de vives interrogations chez les professionnels du tourisme et les citoyens.

Retombées pour le tourisme

Le secteur du tourisme en France occupe une place de premier plan, avec deux millions d’emplois et des recettes annuelles de 70 milliards d’euros. La suppression des jours fériés en France inquiète particulièrement les acteurs du secteur en Normandie, surtout à Honfleur. Didier Arino, directeur général du cabinet Protourisme, estime que la perte totale pourrait se situer entre 200 et 400 millions d’euros. Les ponts de mai (ces jours prolongés qui annoncent l’avant-saison) enregistrent une hausse des réservations sur Airbnb d’environ 30 % par rapport aux week-ends classiques.

Les répercussions ne s’arrêtent pas aux hôtels et restaurants – elles toucheraient aussi les producteurs locaux, par exemple ceux qui travaillent dans le vin ou les huîtres. En Bretagne, Virginie Gendrot souligne que la fréquentation pendant ces ponts peut même dépasser celle observée en été. Dans les Bouches-du-Rhône, environ 29 % des arrivées touristiques se concentrent au printemps.

Retour des pros et du grand public

Clément, réceptionniste dans un hôtel près du port d’Honfleur, redoute une baisse notable du nombre de clients en mai 2026 : « Avec tous les ponts qu’on a eus, on était complet sur les 3 et 4 jours. » , confit-il à Europe1. Nathalie, propriétaire d’un bateau restaurant, anticipe une diminution de 20 % de son chiffre d’affaires en déclarant : « Ça fera moins de personnes qui vont venir. » Catherine Quérard, quant à elle, estime que son secteur pourrait perdre jusqu’à 200 millions d’euros.

Du côté des citoyens, Marie, une maman, exprime son désaccord : « Quand on a des enfants […] ça permet de se faire des activités. » Par ailleurs, les syndicats avancent qu’un jour férié supprimé représenterait un manque à gagner de 100 millions d’euros.

Effets régionaux et financiers

En Occitanie, Brice Sannac voit dans cette suppression une mesure financière lourde : « Le lundi de Pâques marque vraiment le début de la saison en Occitanie. » Le Sénat, de son côté, estime qu’un jour férié génère environ 2,5 milliards d’euros, ce qui renforce les inquiétudes sur les pertes possibles pour l’économie locale.

Horizons et options

La disparition de ces jours fériés pourrait concentrer le tourisme sur des périodes déjà chargées, comme le mois d’août. François Bayrou n’exclut pas la possibilité de retirer d’autres jours fériés, en citant par exemple le suppression de jours fériés. Patrice Caradec ajoute que cette mesure pourrait, paradoxalement, inciter certains à augmenter leurs budget vacances : « Regardons ce qui se passe ailleurs, ils consacrent un très gros budget. »

Sylvine Pickel-Chevalier estime que supprimer deux jours fériés risquerait de se retourner contre l’activité touristique : « Le mois de mai, c’est l’avant-saison. » Et Jean-Virgile Crance rappelle que « 70 % de l’activité touristique en France est générée par la clientèle française. »