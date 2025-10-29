Tabac : ces 200 produits bientôt interdits vont faire enrager les fumeurs

En France, fumer reste un problème de santé publique majeur, avec 12 millions de personnes qui se disent fumeuses selon Santé publique France. Les Français sont habitués aux variations des prix du tabac, souvent utilisées pour freiner la consommation. Mais une nouvelle mesure vient chambouler l’offre actuelle : plus de 200 références de tabac manufacturé disparaîtront des boutiques à partir du 1ᵉʳ novembre 2025, marquant un tournant dans la politique de santé publique.

Un retrait massif et l’arrivée de nouveaux produits

L’arrêté publié par les douanes françaises le 1ᵉʳ octobre 2025 annonce ce retrait de grande envergure. Cette révision s’inscrit dans une stratégie gouvernementale visant à réduire la consommation de tabac, avec un objectif de prix moyen de 13 euros par paquet d’ici 2027. Dès novembre 2025, de nouveaux produits viendront prendre la place des anciens. La liste complète des nouveaux articles est accessible en ligne, pour que chacun puisse se préparer à ces changements.

Cette mesure s’accompagne d’une gestion stricte des tarifs du tabac, même si peu de marques verront leur prix augmenté immédiatement. Le gouvernement prévoit d’ailleurs de porter le prix du paquet de cigarettes à 13 € courant 2026, dans le but de freiner la consommation de tabac, en s’inscrivant dans une augmentation des prix progressive.

Les règles en place et les acteurs concernés

L’arrêté du 1ᵉʳ octobre 2025, qui est entré en vigueur le 10 octobre 2025, définit les nouvelles règles pour la vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l’exception des départements d’outre-mer, illustrant une politique tarifaire stricte. Ce texte remplace plusieurs dispositions précédentes datant du 26 août 2025, notamment les articles 1, 3 et 4.

Plusieurs responsables institutionnels ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette démarche : le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, la ministre chargée des comptes publics, ainsi que les directeurs généraux des douanes et droits indirects et de la santé. Ces personnalités sont au cœur de l’application des nouvelles règles.

Pour faciliter l’information du public, une annexe regroupant la nomenclature des prix est disponible sur le site de la direction générale des douanes et droits indirects, dans la rubrique « Open data ». Vous pouvez accéder directement à ces informations via ce lien.