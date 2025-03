Droits de douane : Donald Trump accorde un sursis au Mexique et au Canada

Le bras de fer commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada connaît un nouveau rebondissement. Donald Trump, après avoir annoncé, lundi 4 mars 2025, des taxes de 25 % sur de nombreux produits importés en provenance du Mexique et du Canada, a finalement décidé de les suspendre temporairement jusqu’au 2 avril 2025, date à laquelle les droits de douane dits « réciproques » dans le cadre de l’accord de libre échange entre les trois pays (ACEUM) doivent entrer en vigueur.

Trump recule devant la pression des marchés et des entreprises

La mise en place soudaine de taxes à l’importation sur les produits mexicains et canadiens a immédiatement provoqué des secousses sur les marchés financiers et dans les milieux industriels. Dès l’annonce de ces nouvelles mesures, le Dow Jones a chuté de 2,3 %, tandis que le Nasdaq reculait de 1,8 %. Ces tensions ont été particulièrement marquées dans le secteur automobile, où la dépendance aux chaînes d’approvisionnement est particulièrement forte vis-à-vis du Canada et du Mexique.

En conséquence, Donald Trump a annoncé une suspension temporaire ses tarifs douaniers américains jeudi 6 mars 2024, expliquant sur Truth Social que cette décision résultait d’un échange avec Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine. Toutefois, selon plusieurs sources économiques, la véritable raison de ce repli est ailleurs : les entreprises américaines, confrontées à une hausse brutale des coûts, ont exercé une pression sur l’administration de Trump. En particulier, les constructeurs automobiles, dont General Motors et Ford, ont plaidé pour une exemption afin de préserver leurs chaînes de production et éviter une flambée des prix.

Un report avant l’instauration de nouveaux tarifs douaniers « réciproques »

Si cette suspension constitue une bouffée d’oxygène pour les importateurs, elle ne signifie pas l’abandon définitif des droits de douane. En effet, le 2 avril 2025 marquera l’entrée en vigueur des droits de douane dits « réciproques », un mécanisme visant à aligner les taxes sur les importations mexicaines et canadiennes au niveau de celles appliquées aux produits américains par ces deux pays.

Pour autant, Ottawa reste ferme, et menace d’instaurer des taxes ciblées sur certains produits américains, notamment dans le secteur agricole et manufacturier. Justin Trudeau a en effet réaffirmé : « Même avec des répits pour certains secteurs, l’objectif reste la suppression de ces droits de douane, de tous les droits de douane ».