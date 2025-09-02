La dette française redevient coûteuse avec des taux d’intérêts à 4,5%

Le mardi 2 septembre 2025, la France a vu son taux d’intérêt à 30 ans dépasser 4,50 %. Ce signal fort des marchés financiers marque un tournant pour la gestion de la dette publique et renvoie le pays à une période où les coûts d’emprunt limitaient sévèrement les marges de manœuvre budgétaires.

Une envolée symbolique et inquiétante

En quelques jours, le rendement à 30 ans est passé de 4,42 % à 4,50 %, après une clôture à 4,45 % la veille. La progression peut sembler faible, mais elle illustre une tendance lourde : la France doit désormais offrir davantage de rémunération pour convaincre les investisseurs d’acheter sa dette. Aurélien Buffault, gérant obligataire chez Delubac AM, y voit « un signe très négatif de défiance ».

Le mouvement ne se limite pas à l’échéance longue. Le taux français à 10 ans a atteint 3,57 %, se rapprochant de celui de l’Italie, un pays pourtant considéré comme plus risqué. Pour Jim Reid, économiste chez Deutsche Bank, les marchés « craignent qu’une nouvelle paralysie politique ne rende une rigueur budgétaire plus difficile ». Ce lien direct entre la perception politique et le coût de la dette souligne la sensibilité accrue de la France à son environnement institutionnel.

Un retour aux réalités historiques des taux

Pour comprendre la portée de cette remontée, il faut replacer les chiffres dans leur trajectoire historique. Dans les années 1980 et 1990, la France a connu des taux très élevés, conséquence des chocs pétroliers et de l’inflation. La charge des intérêts représentait alors plus de 3 % du PIB, un poids majeur dans le budget. L’arrivée de l’euro et la désinflation ont ensuite permis une stabilisation, puis une baisse progressive.

À partir des années 2010, les taux ont atteint des planchers historiques, parfois négatifs, offrant à l’État une décennie d’emprunts quasi gratuits. Mais ce cycle a pris fin au début des années 2020. Avec le retour de l’inflation et le resserrement monétaire de la Banque centrale européenne, les taux se sont redressés : le rendement à 10 ans est passé d’environ 1 % en 2022 à près de 3 % en 2024. Le franchissement de 4,5 % sur 30 ans en 2025 est donc le prolongement d’une normalisation, mais il marque un retour brutal à une contrainte budgétaire oubliée depuis plus d’une décennie.

Conséquences budgétaires et européennes

La hausse des taux se traduit mécaniquement par une augmentation du service de la dette. En 2020, la charge représentait 1,3 % du PIB ; elle s’élevait déjà à 2,1 % en 2024 (Fipeco). Si la tendance se confirme, la facture pourrait rapidement dépasser les niveaux atteints au milieu des années 1990. Cela signifie moins de marges pour les dépenses publiques et davantage de contraintes pour le budget 2026.

Le phénomène s’inscrit dans un mouvement global. En Allemagne, les rendements de la dette à 30 ans se rapprochent de leurs sommets post-2011, et au Royaume-Uni, ils ont atteint 5,69 %, un plus haut depuis 1998. Mais la situation française inquiète particulièrement car l’écart avec l’Italie, traditionnellement plus fragile, se réduit. Dans ce contexte, la crédibilité budgétaire de la France devient un facteur déterminant pour maintenir la confiance des investisseurs.

Vers un nouvel équilibre à trouver

Le franchissement des 4,5 % à 30 ans ne se limite pas à un indicateur technique : il révèle la fin d’une époque d’argent facile. Pour l’État français, l’enjeu est désormais de convaincre les marchés que la trajectoire de sa dette reste soutenable. Cela passera par des choix politiques clairs en matière de dépenses, de fiscalité et de stratégie budgétaire.

L’histoire montre que les taux d’intérêt ne sont pas figés : ils reflètent les cycles économiques, les politiques monétaires et la perception du risque. La période qui s’ouvre pourrait ainsi redéfinir les priorités économiques du pays, en plaçant la soutenabilité de la dette au centre des arbitrages.