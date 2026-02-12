Tempête Nils : pluies, crues et vents jusqu’à 180 km/h

Jeudi 12 février 2026, la tempête traverse le pays d’ouest en est. La tempête Nils progresse rapidement, accompagnée de pluies continues et de vents d’une rare intensité. Les autorités activent la vigilance maximale dans plusieurs départements, tandis que les réseaux électriques et les transports subissent de lourdes perturbations.

Tempête Nils : vigilance rouge et crues sous pression

Au plus fort de la tempête, cinq départements ont été placés en vigilance rouge pour crues, vents violents ou avalanches, selon Le Parisien. Quelques heures plus tard, la carte évolue. « À 14 h, il n’y a plus que 3 départements en vigilance rouge pour la journée de jeudi : la Gironde et le Lot-et-Garonne pour les crues, et la Savoie pour les avalanches », précise RTL. La tempête redessine ainsi le périmètre des alertes au fil de la journée.

Les pluies liées à la tempête alimentent la montée des eaux. Vigicrues met en garde contre des débordements significatifs. « Les niveaux vont encore augmenter, avec des débordements qui pourraient être très importants dès ce jeudi, notamment sur les tronçons Garonne marmandaise et Garonne girondine », indique l’organisme. À Tonneins, la Garonne a atteint 9 mètres, selon La Dépêche. La tempête et les pluies persistantes maintiennent une forte tension hydrologique.

Rafales extrêmes et bilan humain

La tempête se distingue par la violence de ses vents. La Chaîne Météo rapporte le 12 février 2026 des rafales comprises entre 162 et 180 km/h dans les zones les plus exposées. De telles vitesses provoquent des chutes d’arbres, des toitures arrachées et des coupures de routes. La tempête perturbe durablement la circulation locale.

Le bilan humain confirme la gravité de l’épisode. Un chauffeur de poids lourd a été tué dans les Landes après la chute d’une branche sur son véhicule, selon Le Monde. Météo France qualifie la situation d’exceptionnelle. « La tempête Nils, « d’une force et d’une ampleur peu fréquentes », balaie le sud-ouest de la France depuis cette nuit », rapporte l’établissement public, cité par RTL. La tempête dépasse le simple cadre d’un épisode hivernal classique.

900 000 foyers sans électricité, économie affectée

La tempête Nils frappe de plein fouet le réseau électrique. À la mi-journée du 12 février 2026, 900 000 foyers étaient privés d’électricité en France. Parmi eux, 498 000 se situent en Nouvelle-Aquitaine et 365 000 en Occitanie. La tempête touche donc massivement le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen.

Les transports subissent aussi les conséquences de la tempête. La Dépêche indique le 12 février 2026 que les trains ont été interrompus dans toute l’Occitanie. Des axes routiers restent bloqués par des arbres couchés. Le trafic aérien enregistre des retards et des annulations. « En raison de la tempête Nils, les vols affichent des retards au décollage […] plusieurs vols ont été annulés ». La tempête pèse ainsi sur l’activité économique locale, alors que les opérations de rétablissement se poursuivent sous la vigilance maintenue et les pluies encore présentes.