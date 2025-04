Tempête Olivier : ces départements ne seront pas épargnés selon Météo France

Une nouvelle perturbation météo pointe le bout de son nez : la tempête Olivier, qui remonte du Maroc en direction des îles britanniques. Après une semaine de beau temps et des températures élevées, la France va devoir faire face à une vague de mauvais temps. Ce phénomène peut amener des averses assez intenses et des vents violents, qui devraient se faire sentir dans une bonne partie du pays.

Où va-t-elle et ce qu’on peut attendre

Même si Météo-France indique que la tempête Olivier ne va pas directement frapper le territoire français, elle va quand même modifier le temps dans tout le pays. Elle passera tout juste à côté, le long de la façade atlantique, avant de filer vers les îles britanniques. Dès samedi, des précipitations vont déferler d’ouest en est, marquant le retour d’un temps plus capricieux après cette chaleur inhabituelle.

Les départements comme la Gironde, la Charente-Maritime, la Vendée, la Loire-Atlantique et même la pointe sud du Morbihan seront parmi les premiers touchés dès le matin de samedi. Dans l’après-midi, ce sera au tour de régions telles que la Mayenne, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Sarthe, l’Orne, l’Indre-et-Loire et la Vienne de connaître ces changements. La soirée verra toute la moitié ouest du pays (allant de la Picardie aux Pyrénées-Orientales) se mettre à l’abri sous la pluie.

Détails sur le temps à venir

Selon le service météo espagnol (AEMET), cette tempête va apporter de « très fortes averses » accompagnées de « vents intenses ». Ce couloir de basse pression va provoquer un temps très instable, avec des averses fréquentes et même quelques orages localisés. Les températures resteront plutôt élevées durant le week-end par rapport aux 22°C qu’on avait connus, mais on peut s’attendre à une baisse pour atteindre environ 15 à 16°C, contrairement aux températures glaciales attendues dans d’autres régions.

En Bretagne, dès le samedi 12 avril 2025, on va voir le ciel se dégrader petit à petit à cause d’Olivier. Le sud-ouest connaîtra déjà des remontées nuageuses et quelques premières averses, avant que le phénomène ne se propage vers l’est dans la journée. Le dimanche 13 avril, les orages risquent de se renforcer en Bretagne et dans le reste du pays.

Ce qui nous attend les prochains jours

Les prévisions nous indiquent que lundi 14 et mardi 15 avril, une pression basse au sol alliée à un air plus frais en altitude rendra le temps encore plus instable sur toute la France. Toutefois, ces averses ne devraient pas se transformer en un véritable rideau de pluie, mais plutôt apparaître çà et là, notamment en centre Bretagne où quelques orages pourraient se pointer.

Avril est connu pour ses montagnes russes météo, avec des hauts et des bas. Malgré cette période agitée, Météo-France prévoit que le soleil reprendra progressivement ses droits dans le sud du pays vers la fin de la semaine prochaine, même si cette évolution reste incertaine à 100%.