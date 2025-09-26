, ,

TotalEnergies et RWE remportent l’appel d’offres pour le plus grand parc éolien en mer de France

Le 24 septembre 2025, le gouvernement français a attribué à TotalEnergies et RWE le projet éolien en mer « Centre Manche 2 », un investissement de 4,5 milliards d’euros. Ce parc, situé à 40 km des côtes normandes, développera une capacité de 1,5 gigawatt (GW) et devrait entrer en production en 2033, alimentant ainsi l’équivalent de plus d’un million de foyers en électricité verte.

Photo of author
jduplaa
Publié le
Lecture : 2 min
0
TotalEnergies et RWE remportent l'appel d'offres pour le plus grand parc éolien en mer de France
TotalEnergies et RWE remportent l’appel d’offres pour le plus grand parc éolien en mer de France | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Le 24 septembre 2025, le gouvernement français a désigné le consortium formé par TotalEnergies et RWE pour la construction du parc éolien en mer « Centre Manche 2 ». Ce projet représente un investissement de 4,5 milliards d’euros et marque une étape significative dans le développement des énergies renouvelables en France.

Un projet d’envergure

Le parc éolien « Centre Manche 2 » sera situé à environ 40 km des côtes normandes, dans la Manche. Avec une capacité de production d’1,5 GW, il deviendra le plus puissant parc éolien offshore de France. La production d’électricité est prévue pour débuter en 2033, avec une estimation de 6 térawattheures (TWh) par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus d’un million de foyers français. Le tarif de vente de l’électricité a été fixé à 66 euros par mégawattheure (€/MWh), conformément à l’appel d’offres gouvernemental.

Le consortium TotalEnergies et RWE

TotalEnergies, acteur majeur de l’énergie, et RWE, leader mondial de l’éolien en mer, ont formé un consortium pour ce projet. Ce partenariat combine l’expertise française et allemande dans le domaine des énergies renouvelables. Cependant, RWE a exprimé son souhait de se retirer du projet, sous réserve de l’accord des autorités françaises, laissant TotalEnergies poursuivre le développement avec un éventuel nouveau partenaire.

Enjeux économiques et environnementaux

Ce projet s’inscrit dans la stratégie énergétique de la France visant à atteindre une capacité de production éolienne en mer de 18 GW d’ici 2035. Il représente également un pas important pour TotalEnergies, qui cherche à diversifier ses activités et à augmenter sa production d’électricité renouvelable. L’investissement de 4,5 milliards d’euros témoigne de l’engagement du groupe dans la transition énergétique. En outre, le projet devrait générer des retombées économiques significatives pour la région Normandie, avec la création de milliers d’emplois directs et indirects.

Perspectives d’avenir

Le parc éolien « Centre Manche 2 » constitue une avancée majeure pour la France dans le domaine des énergies renouvelables. Il illustre la collaboration entre acteurs européens pour répondre aux défis énergétiques du XXIe siècle. La réussite de ce projet pourrait servir de modèle pour d’autres initiatives similaires en Europe.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

TotalEnergies et RWE remportent l'appel d'offres pour le plus grand parc éolien en mer de France

TotalEnergies et RWE remportent l’appel d’offres pour le plus grand parc éolien en mer de France

mai, 2025, changements, aides sociales, RSA, AAH, énergie, prix, gaz, impôts, cotisations, entreprises

Octobre 2025 : aides, impôts et règles, tout ce qui change

Cyberattaque Bancaire En Cours Decouvrez La Liste Des Banques Touchees

Les virements bancaires évoluent : ce que vous devez savoir

Chatgpt Image 25 Sept. 2025 à 16 27 08

Pour une taxe Zucman au-delà de 500 000 € de patrimoine : un impératif de justice et d’efficacité économique

Contrôle technique en 2026 : ce qui change pour les véhicules et les centres agréés

Contrôle technique en 2026 : ce qui change pour les véhicules et les centres agréés

France : le taux de pauvreté se stabilise à 14 %

Pauvreté et ménages modestes : plus d’un quart des Français concernés

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly