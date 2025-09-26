TotalEnergies et RWE remportent l’appel d’offres pour le plus grand parc éolien en mer de France

Le 24 septembre 2025, le gouvernement français a désigné le consortium formé par TotalEnergies et RWE pour la construction du parc éolien en mer « Centre Manche 2 ». Ce projet représente un investissement de 4,5 milliards d’euros et marque une étape significative dans le développement des énergies renouvelables en France.

Un projet d’envergure

Le parc éolien « Centre Manche 2 » sera situé à environ 40 km des côtes normandes, dans la Manche. Avec une capacité de production d’1,5 GW, il deviendra le plus puissant parc éolien offshore de France. La production d’électricité est prévue pour débuter en 2033, avec une estimation de 6 térawattheures (TWh) par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus d’un million de foyers français. Le tarif de vente de l’électricité a été fixé à 66 euros par mégawattheure (€/MWh), conformément à l’appel d’offres gouvernemental.

Le consortium TotalEnergies et RWE

TotalEnergies, acteur majeur de l’énergie, et RWE, leader mondial de l’éolien en mer, ont formé un consortium pour ce projet. Ce partenariat combine l’expertise française et allemande dans le domaine des énergies renouvelables. Cependant, RWE a exprimé son souhait de se retirer du projet, sous réserve de l’accord des autorités françaises, laissant TotalEnergies poursuivre le développement avec un éventuel nouveau partenaire.

Enjeux économiques et environnementaux

Ce projet s’inscrit dans la stratégie énergétique de la France visant à atteindre une capacité de production éolienne en mer de 18 GW d’ici 2035. Il représente également un pas important pour TotalEnergies, qui cherche à diversifier ses activités et à augmenter sa production d’électricité renouvelable. L’investissement de 4,5 milliards d’euros témoigne de l’engagement du groupe dans la transition énergétique. En outre, le projet devrait générer des retombées économiques significatives pour la région Normandie, avec la création de milliers d’emplois directs et indirects.

Perspectives d’avenir

Le parc éolien « Centre Manche 2 » constitue une avancée majeure pour la France dans le domaine des énergies renouvelables. Il illustre la collaboration entre acteurs européens pour répondre aux défis énergétiques du XXIe siècle. La réussite de ce projet pourrait servir de modèle pour d’autres initiatives similaires en Europe.