,

Trafic aérien : progression de 4,5 % pour les aéroports européens au 1er semestre 2025

En dépit des tensions géopolitiques, des perturbations opérationnelles et d’un environnement économique incertain, les aéroports européens affichent une progression notable de leur trafic au premier semestre 2025.

Photo of author
jduplaa
Publié le
Lecture : 2 min
0
Trafic aérien : progression de 4,5 % pour les aéroports européens au 1er semestre 2025
Trafic aérien : progression de 4,5 % pour les aéroports européens au 1er semestre 2025 | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Le 5 août 2025, l’Association des aéroports européens (ACI Europe) a publié son rapport semestriel, révélant une hausse de 4,5 % du trafic passagers par rapport à la même période de 2024. Cette dynamique, observée sur l’ensemble du réseau continental, dépasse de 5,1 % les niveaux atteints avant la pandémie de Covid-19 en 2019.

Croissance du trafic portée par l’international

La progression du trafic est largement tirée par les liaisons internationales, en hausse de 5,7 % au premier semestre, alors que le trafic domestique stagne à +0,2 %. Cette tendance illustre la vigueur retrouvée des flux transfrontaliers, malgré les contraintes d’offre et les aléas opérationnels.

Dans la zone UE+, l’augmentation atteint 4,3 %, avec des résultats spectaculaires dans plusieurs pays : Slovaquie (+19,2 %), Pologne (+14,9 %), Hongrie (+14,2 %), Malte (+11,7 %) et Chypre (+10,8 %). Les performances les plus faibles sont enregistrées en Suède (-0,9 %) et en Estonie (+0,2 %).

Les aéroports hors UE+ en tête

Hors UE+, la croissance atteint 5,6 %, portée par des records absolus en Moldavie (+49,2 %), Bosnie-Herzégovine(+31,1 %), Israël (+27 %) et Kosovo (+16,6 %). Ces résultats traduisent une reprise robuste malgré des environnements politiques et économiques contrastés.

Une progression différenciée selon la taille des plateformes

Les aéroports dits « majors », accueillant plus de 40 millions de passagers annuels, enregistrent une progression plus modeste de 3,3 %. Istanbul Sabiha Gökçen se démarque toutefois avec +11,5 %. Les aéroports de taille intermédiaire (10 à 25 millions de passagers) et ceux de catégorie « medium » (1 à 10 millions) affichent chacun une croissance identique de 5,4 %.

Un fret stable, mais supérieur aux niveaux pré-pandémiques

Le fret aérien reste quasiment stable sur la période, avec une légère hausse de 0,6 % par rapport à 2024. Ce volume demeure toutefois 10,4 % supérieur aux performances de 2019, confirmant le rôle stratégique du transport cargo pour la résilience du secteur.

Un avertissement sur la volatilité des marchés

Olivier Jankovec, directeur général d’ACI Europe, avertit sur la fragilité de cette tendance :

« La performance positive du trafic passagers depuis le début de l’année reflète la résilience continue et forte de la demande dans un contexte de pressions significatives sur l’offre, de perturbations opérationnelles, de tensions géopolitiques et géoéconomiques croissantes et de nouvelles incertitudes macroéconomiques. Tout cela engendre des pressions concurrentielles renouvelées et des risques pour le trafic des aéroports, avec des dynamiques de marché beaucoup plus volatiles et imprévisibles, où la croissance n’est plus acquise. La saison estivale continue pour l’instant de tenir ses promesses — voyons comment les prochains mois vont se dessiner… »

Aéroports européens : un trafic en croissance, mais un avenir incertain

La croissance du trafic aérien en Europe au premier semestre 2025 confirme la solidité de la reprise, tout en révélant d’importantes disparités régionales. La performance globale masque des fragilités liées aux tensions internationales et aux contraintes d’exploitation. Les prochains mois, marqués par la fin de la haute saison estivale, seront déterminants pour confirmer cette trajectoire.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

SpaceX développe un réseau de satellites espion pour les États-Unis

Internet par satellite : Amazon déploie son centième satellite (bien loin derrière Starlink)

ThyssenKrupp valide la scission de TKMS et prépare son entrée en Bourse

ThyssenKrupp valide la scission de TKMS et prépare son entrée en Bourse

Trafic aérien : progression de 4,5 % pour les aéroports européens au 1er semestre 2025

Trafic aérien : progression de 4,5 % pour les aéroports européens au 1er semestre 2025

trump-elections-usa-2024-harris-pennsylvanie

La dette américaine franchit un nouveau seuil alarmant

Taxation Or Etats Unis Importation

Donald Trump renonce à taxer l’or importé et calme la flambée des prix

Fermeture de la mine de lithium CATL en Chine : un choc sur les marchés mondiaux

Fermeture de la mine de lithium CATL en Chine : un choc sur les marchés mondiaux

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly