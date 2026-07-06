Trop d’impôts prélevés en 2025 : le fisc rembourse dès fin juillet, voici la date exacte que les contribuables attendent

Chaque année, des millions de foyers en France doivent accomplir une tâche administrative incontournable : la déclaration des revenus. Pour 2025, cette opération suit un calendrier précis, avec plusieurs étapes à respecter. Les règles et procédures qui l’encadrent ont un effet direct sur la fiscalité des citoyens.

Dates à retenir pour la déclaration

La période de déclaration des revenus pour l’année 2025 s’est clôturée selon un calendrier précis : les dates clés étaient le jeudi 21 mai, le 28 mai et le 4 juin. Seuls les foyers fiscaux ayant respecté ces échéances peuvent désormais bénéficier des étapes suivantes du processus, la période de déclaration étant close.

Les contribuables ont pu demander des corrections possibles après la fin de celle-ci, jusqu’au jeudi 25 juin. Cette phase a permis de rectifier les erreurs éventuelles : un oubli, un ajout de dernière minute ou une correction de montant déclaré. Cette option reste toutefois réservée aux personnes ayant déposé leur déclaration dans les temps.

Quand et comment vous recevrez l’avis d’imposition

L’envoi de l’avis d’imposition constitue un autre rendez-vous à ne pas manquer. Les contribuables peuvent consulter ce document dans leur espace personnel sur le site officiel impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 31 juillet 2026. Pour ceux qui préfèrent le format papier, l’envoi par courrier a lieu entre le 23 juillet et le 28 août 2026.

L’avis d’imposition détaille la situation fiscale personnelle, y compris toute réduction d’impôts attendue ou somme à régler. Les remboursements de trop-perçus seront versés automatiquement entre le 24 juillet et le 31 juillet 2026, confirme le 20 Minutes. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) précise que les montants sont restitués sans démarche préalable, sur le compte bancaire communiqué à l’administration. À défaut de compte bancaire renseigné, un chèque est envoyé et doit être encaissé auprès de la banque du contribuable.

Paiement des sommes dues

Si un montant reste à payer, il figure dans l’avis d’imposition. Pour les sommes inférieures ou égales à 300 euros, un prélèvement unique aura lieu le 25 septembre 2026. Au-delà de ce seuil, un échéancier s’applique, avec quatre prélèvements mensuels de septembre à décembre 2026.

Sur le relevé bancaire, les prélèvements de l’administration fiscale apparaissent sous le libellé « DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE » et concernent les contribuables sous la mention « SOLDE IMPOT REVENUS 2025 N DE FACTURE XXX », ce qui évite toute confusion avec une tentative de fraude.

Corrections après l’avis et mise à jour du prélèvement à la source

Après réception de l’avis d’imposition, une nouvelle période de correction s’ouvre pour rectifier d’éventuelles erreurs de calcul. Ce service reste accessible de début août à début décembre.

Pour le prélèvement à la source, le taux applicable sera mis à jour dès le 1er septembre 2026, afin de tenir compte des ajustements liés à la déclaration des revenus de 2025.