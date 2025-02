“Une dette écrasante” : Les 6 champions européens révélés

La dette publique dans l’Union européenne continue de susciter des inquiétudes, puisque les dernières données d’Eurostat indiquent un niveau de 81,6 % du PIB au troisième trimestre 2024. Ce pourcentage reste stable par rapport au trimestre précédent, avec une légère hausse par rapport à 2023, tout en étant en baisse par rapport à 83,6 % en 2022.

Les pays les plus endettés

Certains États membres affichent des taux d’endettement assez préoccupants. On trouve en tête la Grèce avec une dette publique de 158,2 % du PIB au troisième trimestre 2024. L’Italie suit, se positionnant à 136,3 %, tandis que la France affiche un taux de 113,8 %, ce qui représente plus de 3 230 milliards d’euros. La Belgique n’est pas épargnée non plus avec un taux de 105,6 %, et l’Espagne arrive de près avec 104,3 %. Quant au Portugal, bien qu’il ait connu une amélioration ces derniers trimestres, il se situe à 97,5 %. (Ces chiffres montrent que les efforts de réduction de la dette depuis la crise du Covid-19 peinent encore à porter leurs fruits dans certains pays.)

À l’inverse, certaines nations arrivent à maintenir leur dette à un niveau bien plus bas. C’est le cas de la Bulgarie, avec un taux de 24,6 %, suivie par l’Estonie à 24 % et le Luxembourg à 26,6 %. Ces pays ont su garder leur dette publique relativement faible grâce à une gestion budgétaire rigoureuse et une économie plutôt stable.

L’évolution après le Covid-19

La pandémie a profondément modifié la donne pour les finances publiques en Europe. En 2020, les mesures sanitaires ont entraîné une forte augmentation de la dette – une tendance qui a perduré jusqu’en 2023. Depuis le début de 2024, on enregistre une diminution progressive. Pour certains pays affichant des taux élevés, la situation reste délicate, tandis que d’autres ont réussi à réduire leur dette grâce à des politiques adaptées. L’inflation a aussi joué son rôle en boostant certaines recettes fiscales et en diminuant le ratio dette/PIB, même si la valeur absolue de la dette a augmenté dans l’Union européenne.

Source : https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10q_ggdebt/default/table?lang=fr