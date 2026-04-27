Pourquoi Raphaël Glucksmann refuse catégoriquement la primaire de la gauche pour 2027 : « C’est une décision irrévocable »

Dans un climat politique déjà tendu, la décision de Raphaël Glucksmann, coprésident de Place Publique et eurodéputé, de ne pas participer à la primaire de la gauche est désormais confirmée et qualifiée de « totalement irrévocable ». Alors que plusieurs figures de la gauche appellent à une primaire unifiée, cette annonce affaiblit fortement la perspective d’un scrutin commun. Ce non-choix met en lumière les fractures internes et les divergences politiques au sein de la gauche française, à un moment où la clarté et l’unité semblent plus nécessaires que jamais pour l’échéance de 2027.

La situation chauffe autour des primaires

Les tensions à gauche montent, avec des prises de position de personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, Boris Vallaud, et Yannick Jadot. Le PS, lui, reste divisé et n’a pas encore tranché officiellement sur sa participation.

De son côté, Marine Tondelier, à la tête des Écologistes, plaide pour un « socle » programmatique commun intégrant 21 priorités afin de rassembler les forces dispersées. À cela s’ajoutent l’initiative de Jordan Bardella et les discours électoralistes de François Ruffin, Clémentine Autain, et Jérôme Guedj, qui soulignent la fragmentation et la diversité des lignes politiques à gauche.

La primaire de la gauche non mélenchoniste, prévue le 11 octobre prochain à Tours, doit encore franchir de nombreux obstacles. Les appels à l’organisation de cette primaire se heurtent à des réticences majeures, ce qui fragilise sérieusement le projet. Raphaël Glucksmann a expliqué son choix devant les médias comme BFMTV, prenant ses distances avec un processus qu’il juge inadapté pour aborder les élections.

Un refus affiché et des pistes alternatives

Dans une déclaration du jeudi 23 avril, et confirmée le 26 janvier 2026, Raphaël Glucksmann a déclaré : « C’est une décision mûrement réfléchie et totalement irrévocable. » Il se tient clairement à l’écart de la dynamique actuelle de la gauche qui, selon lui, « parle à la gauche comme d’habitude », sans parvenir à toucher un électorat plus large comme peuvent le faire d’autres candidats, tels Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella.

Glucksmann promeut la création d’une plateforme commune, axée sur une vision européenne et social-démocrate, pour lancer une dynamique électorale nouvelle. L’idée d’une « plateforme commune » pour 2027 vise à rassembler les différentes expressions de la gauche autour de projets concrets, comme la crise énergétique et la taxation des superprofits des entreprises pétrolières, engrangés à cause de « la guerre au Moyen-Orient ».

Pour lui, cette proposition se veut une alternative à un processus de primaire perçu comme une « volonté de ne pas choisir entre les deux pôles », qui diviserait inutilement une gauche pouvant autrement s’unir autour de valeurs partagées.