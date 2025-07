Vacances : Les 3 pays les moins chers pour voyager en 2025

En 2025, la question du pouvoir d’achat est plus que jamais au cœur des décisions de consommation, y compris pour les vacances. Alors que les grandes capitales européennes deviennent inabordables pour de nombreux ménages, plusieurs pays offrent une alternative séduisante : des destinations authentiques, culturelles, et surtout abordables. Selon une étude comparative menée par HelloSafe, spécialisée dans l’analyse de données financières, trois pays émergent comme les plus économiques au monde pour voyager cette année : le Laos, le Kazakhstan et le Rwanda.

Le Laos : l’Asie du Sud-Est à petit prix

Pays enclavé entre la Thaïlande, le Vietnam et la Chine, le Laos propose un rapport qualité-prix imbattable. Avec un budget journalier moyen estimé à 14,8 € pour une personne, il se hisse à la première place du classement établi en mars 2025. Cette estimation inclut l’hébergement, la nourriture, les transports locaux et les visites touristiques. Sur place, il est en effet possible de loger en auberge ou chez l’habitant pour moins de 5 €, et de se nourrir dans les marchés de rue pour 2 € par repas. Les déplacements en tuk-tuk ou en bus coûtent rarement plus de 1,50 €.

Du point de vue touristique, le Laos séduit par son atmosphère paisible et ses paysages verdoyants. Les temples de Luang Prabang, les grottes de Vang Vieng, les chutes de Kuang Si ou encore les bords du Mékong offrent des expériences riches pour un coût modeste.

Visa et formalités : un visa touristique est requis pour les ressortissants français. Il peut être obtenu sous forme de e-visa (environ 45 USD) ou à l’arrivée. Le séjour est limité à 30 jours, renouvelable moyennant 2 USD par jour. Le passeport doit être valable au moins six mois après l’entrée sur le territoire.

Le Kazakhstan : une destination unique qui n’explose pas votre budget

Avec un coût moyen estimé à 18,2 € par jour, le Kazakhstan est la grande surprise du classement. Moins touristique que ses voisins d’Asie centrale, ce pays immense offre des panoramas spectaculaires pour des prix très accessibles. Les logements à Almaty ou Astana coûtent entre 10 et 20 € la nuit. Un plat local dans un café populaire revient à moins de 4 €, et les trajets en train ou bus sont extrêmement bon marché. Le pays attire les amateurs de randonnée, avec des sites comme les montagnes Tian Shan, les gorges de Charyn ou les lacs Kolsai. Il est aussi un terrain privilégié pour découvrir la culture nomade et les marchés traditionnels.

Visa et formalités : les ressortissants français bénéficient d’une exemption de visa pour un séjour inférieur à 30 jours. Le passeport doit simplement être valide durant toute la durée du voyage. Aucun vaccin obligatoire n’est requis, mais une assurance voyage est recommandée, en particulier pour les zones isolées.

Le Rwanda : destination montante du tourisme africain

Dernier sur le podium, mais pas des moindres, le Rwanda affiche un budget quotidien moyen d’environ 20 €. Ce petit pays d’Afrique de l’Est, souvent surnommé la “Suisse africaine” pour sa propreté et son organisation, a énormément investi dans le tourisme durable.

À Kigali, il est facile de se loger dans une auberge confortable pour 10 à 20 €. Les repas traditionnels rwandais, à base de légumes, de riz ou de manioc, sont proposés à partir de 2 € dans les restaurants populaires. Les transports publics (bus, mototaxis) sont sûrs et très abordables.

Côté tourisme, le Rwanda est célèbre pour ses gorilles de montagne, observables dans le parc national des Volcans. D’autres parcs, comme Akagera (safari) ou Nyungwe (forêt tropicale), permettent d’explorer une biodiversité exceptionnelle. Le lac Kivu, bordé de plages calmes, est aussi une destination prisée des voyageurs en quête de détente.

Visa et formalités : un e-visa est nécessaire pour les Français (environ 50 USD pour 30 jours), ou bien un visa à l’arrivée est disponible. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer sur le territoire. Le passeport doit être valable six mois après la date d’entrée. Une assurance voyage est fortement conseillée.

Laos, Kazakhstan, Rwansa… Trois pays pour des voyages avec un budget serré

Ces trois pays – Laos, Kazakhstan et Rwanda – combinent coût de la vie faible, qualité d’accueil, richesses naturelles et culturelles. Ils constituent une excellente opportunité pour les voyageurs soucieux de leur budget mais désireux d’élargir leurs horizons. Pour moins de 25 € par jour, on peut ainsi vivre une aventure humaine enrichissante, loin des sentiers battus et des destinations saturées.

Avant de réserver son billet, il est conseillé de :

comparer les prix des vols (souvent plus chers pour l’Afrique ou l’Asie centrale) ;

se renseigner sur les formalités administratives à jour (vaccins, visas) ;

choisir la bonne saison (éviter la mousson au Laos, par exemple) ;

souscrire une assurance couvrant les frais médicaux et le rapatriement.

À l’heure où chaque euro compte, ces trois destinations démontrent qu’il est toujours possible de voyager autrement – et intelligemment.