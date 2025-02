Vague de froid extrême : l’Europe bascule en mode glacial, et ce n’est que le début

Une brutale descente de température s’empare de l’Europe, répandant un air vraiment glacial. Ce temps pour le moins atypique est provoqué par un anticyclone polaire qui se dirige vers la Scandinavie, emportant avec lui une masse d’air venu de Russie. Les températures dégringolent, et ça se fait sentir dans de nombreux pays du vieux continent.

D’où vient ce froid et comment se forme-t-il ?

Ce froid polaire qui s’installe aujourd’hui, vendredi 14 février 2025, provient directement d’une grande masse d’air glacé qui a traversé la Scandinavie. Ce phénomène est causé par un décrochage polaire qui touche une vaste zone en Europe. En se déviant vers le nord/nord-ouest (en marge d’une zone dépressionnaire qui plane sur la Russie), cet air très froid s’est répandu vers l’est et le centre de l’Europe, en longeant également la Russie et la Scandinavie.

Pour ce week-end, les températures vont être particulièrement basses. À 850 hPa selon meteo-paris.com, elles glissent sous les -15°C dans l’Est du continent, avec des pointes pouvant atteindre -17/-18°C aux frontières russes. Juste à la surface, le thermomètre hésite entre -10°C et -15°C, mais dans certaines régions de Scandinavie, on pourrait enregistrer des extrêmes allant jusqu’à -25/-30°C.

Quelles régions sont touchées et que peut-on attendre localement ?

Le froid mordant frappe de plein fouet l’Europe centrale et orientale. À Moscou, les températures font leur drôle de numéro avec des minimales d’environ -15°C dès le matin et des maximales qui ne dépassent pas -10°C dans la journée. Les pays baltes et la Biélorussie ne sont pas en reste face à ce froid polaire. Et à partir du samedi 15 février, la Hongrie et la Slovaquie commencent à sentir les effets de cette chute brutale des températures.

En France, même si pour l’instant le pays profite d’une météo assez printanière ce vendredi et a échappé aux pires rigueurs du froid, les prévisions laissent entrevoir un petit revirement à partir de la mi-semaine prochaine avec une possible vigilance jaune pour neige et verglas. Par contre, un léger redoux via l’Ouest est attendu dès lundi et mardi, ce qui pourrait maintenir le mercure à des niveaux relativement cléments.

Quel bilan ce froid laisse-t-il sur le climat local et que pouvons-nous attendre ensuite ?

Même si le froid de canard s’installe sur une grande partie de l’Europe, les chutes de neige restent rares du fait des pressions anticycloniques qui dominent. Seules quelques précipitations discrètes sont attendues aux abords des pays voisins de la Russie (on notera que ces conditions hivernales, sans beaucoup de neige, se maintiennent depuis quelques semaines – soit à cause d’une douceur inhabituelle, soit d’une atmosphère trop sèche).

En France, les prévisions pour cet après-midi indiquent des températures qui varient d’une région à l’autre : on comptera 3°C à Strasbourg et Nancy, 4°C à Lille, jusqu’à 18°C à Biarritz. Quant à la nuit prochaine, elle devrait être éclairée par quelques éclaircies et des gelées fréquentes avec des températures oscillant généralement entre 0°C et -5°C, voire encore plus froid localement.