VIH : Yeytuo, l’injection préventive semestrielle de Gilead validée en Europe

Le 26 août 2025, la Commission européenne a approuvé la mise sur le marché du Yeytuo, une injection semestrielle développée par Gilead pour prévenir le VIH. Cette annonce intervient après un avis positif de l’Agence européenne des médicaments et pourrait redessiner la stratégie économique de l’un des leaders du secteur pharmaceutique.

Gilead consolide sa stratégie sur le marché du VIH

Avec Yeytuo, Gilead Sciences renforce son portefeuille historique dans le domaine du Sida. L’entreprise californienne, déjà à l’origine de molécules emblématiques comme le Truvada, mise désormais sur une innovation de rupture : une injection biannuelle, qui devrait conquérir une partie significative du marché mondial de la prophylaxie pré-exposition.

L’autorisation délivrée par la Commission européenne couvre l’ensemble des 27 États membres ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, relaye Reuters. Pour l’entreprise, c’est une extension de marché considérable, alors que la concurrence se limite encore à des traitements oraux quotidiens. Yeytuo est en effet aujourd’hui la seule option injectable approuvée deux fois par an en Europe.

Le potentiel commercial est donc important. Gilead compte sur la simplification du schéma thérapeutique pour séduire à la fois les prescripteurs et les autorités de santé, qui peinent à élargir l’usage de la PrEP en raison de la contrainte quotidienne des pilules.

Un médicament qui coûte très cher

Le prix est un enjeu central. Aux États-Unis, où la molécule est commercialisée sous le nom Yeztugo, le tarif catalogue dépasse 28 000 USD par an. En Europe, ce montant ne pourra pas être appliqué tel quel, mais il donne une idée de la valorisation envisagée par l’entreprise. Les traitements préventifs reposant sur un modèle de remboursement public, les négociations pays par pays fixeront le cadre économique réel. En France, par exemple, l’Assurance maladie couvre déjà intégralement la PrEP orale. Si Yeytuo obtient un remboursement similaire, son adoption pourrait être massive, mais au prix d’un effort budgétaire conséquent pour la collectivité.

Du point de vue de Gilead, la stratégie est claire : diversifier ses revenus alors que la concurrence sur les antiviraux classiques s’intensifie et que certaines molécules historiques approchent de la fin de leur exclusivité. Yeytuo, avec un brevet encore long, ouvre un cycle de monétisation nouveau. D’autant plus que, comme le souligne Investors.com, les résultats d’efficacité avoisinant 99,9 % constituent un argument fort pour justifier un positionnement premium.

Pas de concurrence pour le Yeytuo de Gilead

Sur le plan industriel, l’arrivée de Yeytuo ouvre un nouveau segment. Jusqu’ici, la PrEP reposait sur des comprimés génériques largement diffusés, mais à faible marge pour les laboratoires. En introduisant une injection innovante, Gilead change la donne. Le laboratoire se positionne sur un marché de niche, certes, mais à forte valeur ajoutée.

La concurrence reste limitée. Les laboratoires qui travaillent sur des formulations injectables en sont encore aux phases précoces de développement. En conséquence, Gilead bénéficie d’une fenêtre de monopole qui pourrait durer plusieurs années. Ce temps doit lui permettre de maximiser ses parts de marché avant l’arrivée de concurrents ou de biosimilaires.

Mais ce modèle repose sur un équilibre fragile. L’adoption de Yeytuo dépendra largement de la capacité de Gilead à convaincre les payeurs publics que le coût de ce traitement est compensé par la réduction des nouvelles infections. Or les chiffres de l’épidémie du Sida restent préoccupants : en 2023, plus de 24 700 nouveaux cas de VIH ont été recensés dans l’UE et les pays associés, soit une hausse de 11,8 % par rapport à l’année précédente. Autant d’arguments pour les défenseurs d’un remboursement rapide.