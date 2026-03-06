Virement automatique chaque mois : l’astuce cachée du compte Trade Republic

Avec l’inflation qui pèse sur le pouvoir d’achat, gérer son argent devient une priorité. Trade Republic, une néobanque innovante, promet de redonner du souffle aux économies de ses utilisateurs. Elle combine compte courant, épargne et investissement dans une offre tout-en-un. Mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement pour les Français ?

Très implantée en Europe

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs en Europe, Trade Republic s’affirme comme un acteur majeur de la banque en ligne. La France est annoncée comme son deuxième marché, ce qui montre l’attractivité de l’offre pour les résidents français. L’agrément par la Banque Centrale Européenne garantit un cadre réglementaire sécurisé et conforme aux normes européennes.

Des offres variées et des fonctionnalités astucieuses

D’après BFMTV, Trade Republic propose plusieurs produits financiers : un compte courant rémunéré à 2 %, et une plateforme d’investissement donnant accès à des actions, des ETFs, des crypto-monnaies et des obligations. Pour diversifier l’épargne, la banque intègre aussi des fonctions d’épargne automatique, ce qui contribue à une meilleure éducation financière.

Les services Saveback et Roundup permettent d’investir sans y penser : 1 % des dépenses est reversé en investissement, et les arrondis des paiements sont épargnés automatiquement. L’automatisation simplifie la gestion : il suffit de choisir un actif, de définir un montant et une fréquence, et le reste se fait tout seul, rendant l’investissement plus accessible et sans prise de tête.

Facile d’accès et démarches simplifiées

Trade Republic met l’accent sur la simplicité pour ouvrir un compte. Deux conditions : être majeur et résider en France. L’ouverture se fait en quelques étapes via l’application mobile : télécharger l’app, remplir un formulaire, fournir les pièces justificatives, puis choisir une carte bancaire avec un « paiement unique ».

Le compte courant proposé n’est pas seulement destiné à l’épargne et à l’investissement. Grâce à l’IBAN français, il permet toutes les opérations courantes : recevoir son salaire, envoyer de l’argent ou effectuer différents paiements avec facilité.