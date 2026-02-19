Voiture : quels modèles sont les plus volés en France en 2025 ?

Le 18 février 2026, France Assureurs a publié son dernier palmarès des véhicules volés. Les données portent sur l’année 2025. Elles permettent d’y voir plus clair sur la tendance générale, les modèles les plus exposés et les raisons qui expliquent ces choix.

Moins de vols de voitures en 2025 en France

Premier enseignement : le nombre de voiture volées diminue. En 2025, 64 088 véhicules ont été dérobés en France, selon France Assureurs, soit une baisse de 9 % par rapport à 2024. Dans le détail, les vols de voiture particulière reculent de 6 %. Les deux-roues chutent de 17 % et les utilitaires de 9 %. En revanche, les engins agricoles et de chantier progressent de 14 %.

Cette baisse ne doit toutefois pas rassurer à tort. Le vol de voiture reste massif. Plus de 64 000 véhicules disparus en un an, cela représente plusieurs centaines de dossiers ouverts chaque jour par les assureurs. De plus, seulement 40 % des voitures volées sont retrouvées grâce à la coopération entre assureurs et forces de l’ordre, indique France Assureurs. Autrement dit, six voiture sur dix ne reviennent jamais à leur propriétaire.

Les modèles de voiture les plus volés en 2025

Tous les modèles ne sont pas exposés de la même manière. Le vol de voiture suit en réalité la logique du marché. Les modèles les plus vendus sont souvent les plus ciblés.

En 2025, plusieurs modèles ressortent régulièrement dans les classements : le Toyota RAV4, la Renault Clio IV, le Peugeot 3008 II, le Peugeot 508 II ou encore la Renault Mégane IV.

Pourquoi ces voiture précisément ? D’abord parce qu’elles sont très répandues sur les routes françaises. Une voiture diffusée à grande échelle offre un stock important de pièces détachées. Ensuite, certains SUV hybrides, comme le Toyota RAV4, sont particulièrement recherchés à l’exportation.

Le succès commercial devient ainsi un facteur de risque. Plus un modèle circule, plus il intéresse les filières de revente ou de démontage. Une voiture populaire n’est pas forcément moins fiable, mais elle est plus visible sur le marché parallèle.