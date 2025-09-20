Cette pièce de 20 centimes fait scandale : certains la revendent à prix d’or

Les pièces de 20 centimes arborant le portrait de Joséphine Baker passionnent réellement les amateurs de numismatique du monde entier. Lancée en 2021 par la Monnaie de Paris, cette pièce commémorative rend hommage à une figure emblématique du XXe siècle tout en offrant une opportunité intéressante pour ceux qui veulent investir dans le domaine. Sa popularité, qui ne cesse de grandir, vient autant de sa valeur historique et culturelle que de sa rareté et de son potentiel de valorisation.

Émission et caractéristiques

La Monnaie de Paris a fabriqué cette pièce en nickel-brass (un alliage solide de nickel et de laiton). Elle pèse 5,5 grammes, mesure 21,25 mm de diamètre et son épaisseur est de 1,65 mm. Le bord lisse est orné d’un léger relief qui sublime le portrait gravé de Joséphine Baker. Ce souci du détail lui confère un attrait particulier auprès des collectionneurs.

En plus des caractéristiques techniques, la pièce se distingue par son avers qui présente Joséphine Baker entourée d’éléments symboliques comme La Semeuse et le drapeau français. Au revers, on trouve une carte de l’Europe encadrée par les douze étoiles représentatives de l’Union européenne.

Joséphine Baker, icône intemporelle

Née en 1906 à Saint-Louis aux États-Unis, Joséphine Baker a marqué les esprits en tant que danseuse, chanteuse et actrice. Elle a fait sensation à Paris dans les années 1920 et s’est illustrée pendant la Seconde Guerre mondiale au sein de la Résistance française. Pour ses actions courageuses, elle a été décorée de la Croix de guerre et de la médaille de la Résistance.

Son inscription au Panthéon en 2021 témoigne du respect que lui porte l’histoire pour son héritage artistique et social. La pièce commémorative ne célèbre pas seulement ses talents artistiques, mais aussi son engagement sans faille pour la liberté et l’égalité.

Valeur et rareté

Même si sa valeur faciale est de 0,20 euro, cette pièce peut atteindre des montants intéressants sur le marché des collectionneurs. Selon son état et d’éventuelles erreurs survenues lors de la frappe, elle peut valoir entre 50 euros et 100 euros, voire grimper jusqu’à 30 000 euros pour des exemplaires présentant des défauts rares.

Sa valeur varie en fonction de son état de conservation – une pièce endommagée ne vaudra que sa valeur faciale alors qu’un exemplaire en parfait état, qualifié de « fleur de coin », pourrait atteindre environ 11 euros – et du tirage limité qui augmente l’attrait auprès des collectionneurs avertis.

Autres pièces commémoratives intéressantes

Cette pièce fait partie d’une série dédiée aux grandes figures de l’histoire française, avec notamment Simone Veil et Marie Curie. Ces pièces, regroupées sous le nom « Femmes d’Exception », remplacent l’effigie traditionnelle de La Semeuse utilisée depuis 1999.

Depuis l’été 2024, ces pièces circulent légalement en France, ce qui permet non seulement de les utiliser au quotidien, mais aussi de les acquérir pour enrichir une collection avec des objets chargés d’histoire. L’engouement pour ces pièces montre bien que la tendance des commémoratives récentes pourrait évoluer avec le temps. Les collectionneurs sont donc invités à rester attentifs sur le marché pour éviter les prix trop élevés, surtout sur des plateformes non spécialisées comme LeBoncoin.