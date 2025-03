Royaume-Uni : comment obtenir l’ETA, le nouveau visa obligatoire ?

À partir de ce mercredi 2 avril 2025, franchir la Manche ne se fera plus sans formalités. Une procédure numérique s’imposera à tous les voyageurs européens se rendant au Royaume-Uni. Demande et délais : voici ce que vous devez savoir sur l’ETA.

L’ETA : un nouveau visa électronique

Dès le 2 avril 2025, tout ressortissant de l’Union européenne devra obligatoirement présenter une autorisation de voyage électronique, soit un visa électronique – ETA pour Electronic Travel Authorisation – pour se rendre au Royaume-Uni. Cette exigence s’applique aux séjours de moins de six mois, ainsi qu’aux simples transits, même sans franchissement de frontière physique.

L’ETA s’obtient exclusivement en ligne, via le site officiel du gouvernement britannique ou son application dédiée. Le voyageur doit fournir ses données personnelles, les informations de son passeport, une photo récente, répondre à un questionnaire de sécurité et régler les frais exigés. L’autorisation est généralement délivrée sous trois jours ouvrés, mais il est recommandé d’anticiper la demande au moins une semaine avant le départ.

Durée, coût, exemptions

Valable deux ans – ou jusqu’à l’expiration du passeport utilisé lors de la demande –, l’ETA coûtera 10 livres sterling, soit environ 12 euros. Ce tarif évoluera dès le 9 avril 2025, pour atteindre 16 livres sterling, soit environ 19 euros. Le document devra être présenté avec le passeport lors du contrôle aux frontières.

Certains voyageurs en sont exemptés : les citoyens britanniques et irlandais, les détenteurs d’un visa longue durée au Royaume-Uni, les résidents déjà autorisés ainsi que les élèves européens de moins de 18 ans en voyage scolaire. En cas de refus, il est possible de soumettre une nouvelle demande corrigée, ou d’opter pour une procédure de visa, plus longue et plus complexe.