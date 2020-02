10 euros le paquet de cigarettes le plus vendu en France

C’est la conséquence directe de la politique de santé publique menée par le gouvernement ces dernières années : les cigarettes sont de plus en plus chères pour pousser les fumeurs à abandonner cette habitude. Le 1er mars, une nouvelle hausse des taxes — un relèvement de 50 centimes — va de nouveau augmenter les prix, en attendant une seconde hausse programmée le 1er novembre. L’arrêté ministériel publié dans le Journal officiel ce mardi 11 février fixe les nouveaux prix et le seuil psychologique des 10 euros est atteint.



Ainsi, le groupe Philip Morris vendra le paquet de Marlboro Red à 10 euros au lieu de 9,30 euros actuellement. Philip Morris détient 40% du marché français. Le paquet de Winston, autre marque du groupe américain, coûtera 9,60 euros au lieu de 9 euros. Parmi les autres marques populaires parmi les fumeurs, le paquet de Gauloises blondes passe à 9,50 euros (au lieu de 9 euros), celui de News and Co à 9,40 euros contre 8,90 euros. Deux marques Seita, filiale française du groupe britannique Imperial Tobacco.