18 septembre : la grève générale qui risque de paralyser la France entière

Le jeudi 18 septembre, la France va se retrouver au cœur d’une vaste mobilisation intersyndicale. Une journée de grèves et d’actions, organisée par un intersyndical interprofessionnel, est prévue pour protester contre les mesures budgétaires dévoilées par François Bayrou, que les syndicats jugent « brutales ». Plus de 250 manifestations sont annoncées dans tout le pays, rassemblant plus de 400 000 manifestants. Cet événement devrait marquer un tournant dans plusieurs secteurs, notamment l’éducation et les transports.

Mobilisation dans l’éducation

Le secteur de l’éducation sera particulièrement concerné, surtout avec l’engouement des enseignants des écoles primaires publiques. Selon les syndicats, environ un tiers des enseignants sera en grève ce jeudi, un niveau de mobilisation comparable à celui observé lors des manifestations contre la réforme des retraites en 2023. À Paris, on prévoit que 45 % des enseignants se mettront en grève, ce qui entraînera la fermeture d’au moins 90 écoles. Six des sept syndicats représentatifs de l’éducation nationale – représentant plus de 90 % du personnel du secteur public – soutiennent cette action.

Les enseignants ont dû se déclarer grévistes 48 heures à l’avance, conformément aux règles légales. Ce mouvement traduit une vive déception face aux politiques actuelles du gouvernement et risque de perturber considérablement le quotidien scolaire.

Rassemblements en Bretagne

Côtes-d’Armor

À Saint-Brieuc , on se donne rendez-vous sur la Place de la Liberté à 11 h , avec la participation de huit syndicats.

, on se donne rendez-vous sur la Place de la Liberté à , avec la participation de huit syndicats. Lannion accueillera les manifestants à 11 h 30 à l’aéroport local, sous les bannières de CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU.

accueillera les manifestants à à l’aéroport local, sous les bannières de CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU. À Guingamp , le rassemblement se tiendra au Parvis de la Maison des projets dès 11 h .

, le rassemblement se tiendra au Parvis de la Maison des projets dès . À Lamballe , la mobilisation débutera dès 9 h 30 sur le Parvis de la gare.

, la mobilisation débutera dès sur le Parvis de la gare. À Dinan, les activités commenceront à 12 h sur l’Esplanade de la Résistance, avec un défilé jusqu’à la médiathèque suivi d’un pique-nique revendicatif.

Finistère

À Brest , le point de ralliement est fixé Place de la Liberté à partir de 10 h 30 .

, le point de ralliement est fixé Place de la Liberté à partir de . À Quimper , la rencontre se fera sur la Place de la Résistance dès 10 h .

, la rencontre se fera sur la Place de la Résistance dès . À Morlaix , les citoyens sont attendus Place des Otages à partir de 10 h 30 , soutenus par une intersyndicale regroupant FSU, Solidaires et CGT entre autres.

, les citoyens sont attendus Place des Otages à partir de , soutenus par une intersyndicale regroupant FSU, Solidaires et CGT entre autres. D’autres villes se mobilisent également : Douarnenez à 17 h, Quimperlé à 10 h 30, Landerneau à 10 h 30 et Carhaix à 11 h.

Dans le Morbihan

Les rassemblements se tiendront devant L’Orientis à Lorient (10 h 30), au Port de Vannes (10 h 30), à La Plaine à Pontivy (10 h 30), au Centre culturel Athéna d’Auray (10 h 30), à la Place de la Mairie à Ploërmel (10 h 30) et au Port au Palais sur Belle-Île (11 h).

Dans l’Ille-et-Vilaine

À Rennes, le rassemblement principal aura lieu sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle dès 13 h. À Saint-Malo, les manifestants se réuniront Place de l’Europe dès 11 h, tandis que, pour Redon et Vitré, les citoyens se rassembleront respectivement devant la sous-préfecture et sur la Place Charles-de-Gaulle à partir de 17 h.

Problèmes dans les transports

Les perturbations des transports publics vont être sérieusement chamboulées. La SNCF indique que seulement trois TER sur cinq circuleront, tandis que neuf TGV sur dix resteront en service. Les lignes Intercités fonctionneront avec un train sur deux. Dans le métro parisien, seul le trafic pendant les heures de pointe sera assuré, sauf pour les lignes automatiques, et les RER – notamment les lignes D et E – ne seront pas épargnés.

Parallèlement, les aéroports français prévoient en série des annulations et des retards, malgré le report du préavis du principal syndicat des contrôleurs aériens. Philippe Tabarot a averti qu’il s’agirait « très certainement d’une journée noire« , avec des perturbations notables.

Cette journée du 18 septembre s’annonce comme une étape majeure dans la contestation sociale actuelle en France. Elle met en évidence le mécontentement face aux récentes décisions budgétaires du gouvernement et montre l’important soutien dont bénéficient encore les mouvements syndicaux dans le pays.