« 20 à 50 cm partout, chaque jour » : ce département s’attend à une semaine blanche hors norme

Selon les dernières prévisions météorologiques, de grosses chutes de neige sont prévues en Savoie pour la première semaine des vacances d’hiver 2026, ce phénomène arrive juste au moment où les premiers skieurs de la zone A s’apprêtent à affluer vers les stations de ski du département. Les congés officiels, fixés du 7 au 22 février, annoncent une période de perturbations pour les vacanciers, en particulier entre le 7 et le 14 février, soit la première semaine de ces congés d’hiver.

La météo : ce qui est prévu

Depuis la mi-janvier, un flux d’ouest particulièrement actif a amené une succession de perturbations dans les Alpes du Nord, dont la Savoie fait partie. Après un mois de décembre très sec, janvier a marqué un tournant avec des perturbations fréquentes, et cette semaine très neigeuse se profile maintenant, de mardi à vendredi. Sophie Tessier, responsable adjointe du centre de Météo-France Alpes du Nord, a déclaré à France 3 Auvergne Rhône Alpes : « Il va faire mauvais toute la semaine », évoquant des averses presque quotidiennes.

Les prévisions annoncent entre 20 et 50 cm de neige fraîche possibles chaque jour, en particulier au-dessus de 1 500 m d’altitude. Les chutes de neige significatives sont attendues avec des cumuls avoisinant cette quantité en seulement 24 heures. Denis Roy, responsable du centre météo des Alpes du Nord, souligne qu’une telle continuité de chutes de neige sur quatre jours consécutifs est exceptionnelle : « On n’avait pas connu ça les années précédentes ».

Ce que ça change pour le tourisme et les activités locales

La situation devrait rendre la circulation délicate : les chaînes seront recommandées pour accéder à certaines zones et des fermetures ponctuelles de routes ne sont pas à exclure. Le risque d’avalanches hors-piste représente aussi un danger, d’où l’importance de consulter régulièrement le bulletin d’estimation du risque d’avalanche de Météo-France et de rester attentif aux alertes de vigilance orange.

Les précipitations seront principalement neigeuses en montagne, mais pourront parfois tourner à la pluie dans les vallées, la limite pluie-neige oscillant autour de 1 500 m, voire plus bas en cours de semaine. Les stations de moyenne altitude seront malgré tout blanchies, assurant un bon enneigement. À des altitudes plus élevées, notamment au-dessus de 2 000 m, certains versants pourraient accumuler plus d’un mètre de neige.

Prévisions : ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas

Bien que les prévisions restent encore floues, Denis Roy assure que « cette semaine perturbée garantira un bon enneigement pour la poursuite des vacances de février ». Il subsiste toutefois des incertitudes sur l’intensité et la localisation exacte des chutes de neige. Chaque vacancier est donc invité à surveiller les bulletins météo pour avoir des informations actualisées.