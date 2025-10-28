Neige fin octobre : ces communes françaises s’attendent à un véritable mur blanc

Depuis le 24 octobre 2025, la France fait face à un retour inattendu de la neige avec l’arrivée très précoce de la neige dans plusieurs massifs, notamment dans les Alpes et les Vosges. L’hiver pointe le bout de son nez en plein automne, étonnant aussi bien les habitants que les pros du tourisme, qui s’activent pour profiter de cette averse blanche qui s’invite plus tôt que prévu. Cette situation soulève des questions sur la circulation, le tourisme et la vie quotidienne.

Un phénomène météo pas comme les autres

La neige s’est présentée de façon marquante dès le 24 octobre 2025 et pourrait se poursuivre jusqu’au 28 octobre 2025, avec des accumulations locales pouvant atteindre jusqu’à 80 cm. Ce phénomène est dû au passage de la tempête Benjamin, une perturbation saisonnière mais de courte durée. Dans les Alpes, des stations comme Val d’Isère, La Clusaz et Bonneval-sur-Arc enregistrent déjà des quantités de neige impressionnantes. À Val d’Isère, on compte par exemple 60 cm au sommet de Bellevarde, avec des congères allant jusqu’à 140 cm, tandis que dans le village perché à 1 850 mètres, la neige atteint déjà 20 cm, d’après Le Journal du Net.

Du côté des Vosges, les stations telles que le Ballon d’Alsace, le Hohneck et La Bresse ne sont pas en reste, avec quelques centimètres d’accumulation au-dessus de 1 000 mètres. Il faut bien noter que ces précipitations se concentrent surtout en altitude, sans risque d’enneigement durable en dessous de ce niveau.

Ce qu’il en est pour les infrastructures et la logistique

Avec ces conditions inhabituelles pour une fin octobre, les stations de ski ont dû activer leurs dispositifs d’hiver bien avant l’ouverture officielle, qui était prévue pour fin novembre. Les routes qui mènent aux stations alpines et vosgiennes deviennent glissantes et demandent un déneigement régulier pour garantir les conditions de circulation en toute sécurité aux visiteurs. Les chasse-neiges sont sur le pont dès l’aube pour dégager parkings et trottoirs dans des stations comme Val Thorens, L’Alpe d’Huez, Avoriaz et La Plagne.

Des mesures supplémentaires, telles que la fermeture temporaire de certains parkings et la sécurisation des pistes, ont été instaurées pour éviter tout incident, en raison de la vigilance orange.