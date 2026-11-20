Carrefour Proximité ouvrira le premier Gus & Mia fin novembre 2026 à Toulouse. Cette nouvelle enseigne de restauration à emporter associe des plats frais préparés sur place, dans l’esprit de Match, à un parcours client inspiré d’Ikea. Avec 4 890 magasins de proximité et 43 % de parts de marché en France, Carrefour mise sur l’innovation pour se développer dans les centres-villes et sur le marché de la pause déjeuner.

Des plats préparés sur place, un parcours inspiré d’Ikea

Benoît Soury, président de Carrefour Proximité France, a présenté Gus & Mia le 18 novembre 2026, lors du premier Forum de la proximité organisé par LSA. « Avec la proximité, nous pouvons prendre des risques », a-t-il déclaré. Le projet reprend le savoir-faire de Match, enseigne du groupe Carrefour spécialisée dans les produits frais : les plats seront élaborés sur place à partir d’ingrédients frais. La carte, renouvelée selon les saisons et les tendances, comptera environ 40 références, dont des sandwichs, des salades composées et des plats chauds. Carrefour valorise ainsi la fraîcheur face aux offres industrielles des chaînes de boulangerie et des distributeurs automatiques.

Pour le service, Benoît Soury cite une autre référence : « Nous allons nous inspirer de ce qu’a fait le groupe suédois dans ses magasins pour ses offres de restauration. » À l’image d’Ikea, Gus & Mia prévoit un parcours linéaire, des produits visibles en vitrine et un paiement rapide. Les commandes seront conditionnées pour être emportées : aucune table ni aucun service à table ne sont prévus. Carrefour entend ainsi servir rapidement les clients, sans sacrifier la qualité perçue.

Une carte d’environ 40 références pour les repas à emporter

Les clients commanderont au comptoir, récupéreront leur repas et repartiront. Bowls, wraps, paninis, bar à salades et desserts individuels figureront parmi les formats proposés, avec des jus frais, des cafés et des sodas. La carte resserrée doit aider à préserver la fraîcheur des produits et à limiter le gaspillage ; l’absence de service à table limite les coûts salariaux et accélère le service. Cette attention à la rotation des stocks rappelle celle des supermarchés optimisant leurs marges.

Situé entre le snacking et la restauration assise, Gus & Mia proposera des repas rapides et équilibrés, avec des portions généreuses, des ingrédients identifiables et des prix accessibles. Carrefour cible les actifs de 25 à 50 ans, les étudiants et les familles urbaines, sur un marché où sont déjà présents Exki, Cojean et Prêt à Manger. Le groupe compte sur son réseau de magasins de proximité pour diffuser le concept.

Deux adresses enregistrées à Toulouse avant un possible déploiement

Le premier Gus & Mia doit ouvrir à Toulouse fin novembre 2026. Deux établissements ont été enregistrés le 16 novembre au registre des entreprises, au 35 rue Gambetta et au 54 bis rue d’Alsace-Lorraine, dans le centre-ville. Quatrième ville de France avec plus de 500 000 habitants, Toulouse a été choisie pour tester le concept. Carrefour envisage environ 30 points de vente en 2027, selon les résultats des premiers mois.

Ces magasins seraient implantés dans des centres-villes de taille moyenne, où la concurrence des chaînes nationales reste limitée. Carrefour prévoit de confier chaque établissement en location-gérance à un professionnel de la restauration : le groupe conserverait la propriété des fonds de commerce, fournirait les produits et encadrerait le concept, tandis que les gérants assureraient l’exploitation quotidienne. Cette formule doit réduire les risques pour Carrefour. Le modèle est rapproché de celui des marques contournant les réglementations au moyen de montages juridiques.

Étape Express attend l’ouverture du Grand Paris Express

En parallèle de Gus & Mia, Carrefour déploie Étape Express, un second concept destiné aux 45 futures gares du Grand Paris Express. Trois magasins sont déjà prêts à Massy et sur le plateau de Saclay, mais attendent le lancement officiel du réseau de transport. « Nous attendons le feu vert d’Emmanuel Macron ! », a plaisanté Benoît Soury, en référence aux retards du projet.