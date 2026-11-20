Entre le 8 et le 18 novembre 2026, Chargemap a détecté une intrusion, corrigé la faille exploitée et informé ses utilisateurs. L’entreprise strasbourgeoise compte 3,5 millions d’utilisateurs européens ; elle n’a pas précisé combien de comptes avaient été touchés.

Une intrusion détectée deux jours après l’attaque

Le 8 novembre, un attaquant non identifié exploite une vulnérabilité sur une ancienne interface technique de la plateforme de recharge électrique pour extraire des données de comptes utilisateurs. Aucune alerte ne se déclenche dans les 48 heures qui suivent, et l’intrusion échappe aux équipes de sécurité. Selon Le Figaro, la faille concernait un système obsolète, probablement maintenu en parallèle des infrastructures actuelles.

Les systèmes de surveillance détectent l’intrusion le 10 novembre. Les équipes techniques corrigent la faille le 12, soit quatre jours après l’attaque initiale. Ce délai de correction reste dans les standards du secteur.

Chargemap notifie la CNIL le 13 novembre et dépose une plainte. Le RGPD prévoit un délai de 72 heures pour signaler l’incident à l’autorité de régulation. Les utilisateurs reçoivent une communication officielle le 18 novembre. Sur son centre d’aide, l’entreprise écrit : « Une personne extérieure a exploité une faille de sécurité sur une ancienne interface technique de Chargemap pour extraire certaines données de comptes utilisateurs. »

Les données concernées et le délai d’information

Les données compromises comprennent des adresses email, des noms d’utilisateurs, des numéros de téléphone, des dates de naissance, les coordonnées GPS de la ville d’inscription et des empreintes cryptographiques de mots de passe. Les données bancaires, les adresses postales et les historiques de recharge n’ont pas été touchés. « Aucun mot de passe n’a été exposé en clair », précise Chargemap.

Six jours séparent la correction de la faille de l’information des utilisateurs. L’évaluation du périmètre des données compromises, la préparation du message et les échanges avec les autorités sont des explications possibles à ce délai, sans que Chargemap les ait avancées pour justifier sa date de communication. Durant cette période, les utilisateurs n’étaient pas avertis du risque de phishing lié aux données volées.

Chargemap recommande de « consulter régulièrement votre historique de recharges dans l’application, et prévenez-nous si vous voyez une recharge que vous n’avez pas faite ».

Surveillance des anciennes interfaces et préparation des alertes

Les deux jours écoulés avant la détection attirent l’attention sur la surveillance continue, y compris celle des anciennes interfaces techniques. La surveillance 24 heures sur 24 reste insuffisante dans de nombreuses entreprises de la mobilité électrique, malgré une hausse de 40 % des cyberattaques entre 2023 et 2024. Des systèmes d’alerte continue et des audits réguliers des composants obsolètes font partie des mesures de préparation évoquées.

Préparer des modèles de message peut aussi réduire le temps nécessaire pour informer les utilisateurs : ils peuvent préciser la nature de l’incident, les données concernées, les corrections effectuées, les recommandations et un contact dédié.

Les plateformes de recharge rassemblent des millions de comptes et gèrent des flux financiers conséquents. Un Français sur deux envisageant le passage à l’électrique, leur sécurité concerne un nombre croissant d’usagers potentiels. Le 19 novembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a qualifié la menace cyber d’un niveau « grave et inédit ».