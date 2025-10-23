Dette française : ces 6 présidents qui ont fait exploser les comptes du pays

La dette publique en France fait souvent l’objet de débats animés. Depuis 1974, le pays accumule des déficits qui ont conduit à une dette énorme de plus de 3 412 milliards d’euros, soit plus de 115 % du PIB. En moyenne, chaque Français porte un fardeau d’environ 50 000 euros. Cette situation s’est empirée au fil des mandats des six derniers présidents, sans égard aux clivages politiques.

Un tour d’horizon des déficits au fil des années

Le dernier budget en positif date de 1974, avec un excédent de 8,5 milliards de francs (ce qui correspond à environ 6,7 milliards d’euros convertis aujourd’hui). Depuis, la France a enregistré un déficit cumulé qui s’élève à 3 405 milliards d’euros, selon l’IFRAP. Aujourd’hui, le déficit public est estimé à 146,9 milliards d’euros. Sur les cinquante dernières années, la moyenne annuelle des déficits s’établit autour de 57,4 milliards d’euros. Deux épisodes majeurs ont particulièrement marqué cette trajectoire : la crise des subprimes en 2009 et la pandémie de Covid-19 en 2020. Ces événements ont entraîné une forte augmentation des dépenses publiques.

C’est quoi le déficit public ?

Le déficit public se manifeste quand les dépenses des administrations (État, collectivités locales et Sécurité sociale) dépassent leurs recettes. Cette situation, qui se répète régulièrement, alimente directement la dette globale de la France. Aujourd’hui, le déficit représente environ 4,4 % du PIB, une évolution nette par rapport à l’excédent de 0,1 % du PIB enregistré en 1974.

Comment se répartit le déficit selon les administrations

Les administrations les plus touchées par ce déséquilibre sont principalement l’État et l’administration publique centrale, qui cumulent entre 90 % et 95 % du déficit public depuis 2008. La Sécurité sociale, de son côté, reste tout près de l’équilibre avec un déficit moyen de 0,4 point du PIB. Par ailleurs, les organismes publics (ODAC) ont parfois réussi à afficher des excédents, notamment en 2010 et 2020.

Les présidents et la montée de la dette

Depuis Valéry Giscard d’Estaing, chaque président a laissé sa trace sur l’évolution de la dette. Sous son mandat (1974-1981), la dette a grimpé de 113,45 milliards d’euros. François Mitterrand (1981-1995) a vu le déficit augmenter de 587,3 milliards d’euros, suivi par Jacques Chirac (1995-2007) avec une hausse de 687,8 milliards d’euros. Nicolas Sarkozy (2007-2012) a ajouté 646,9 milliards d’euros de dette, puis François Hollande (2012-2017) avec 347,5 milliards d’euros en plus. Enfin, Emmanuel Macron (depuis 2017) a vu la dette s’alourdir de manière spectaculaire avec une augmentation de 1 131 milliards d’euros.