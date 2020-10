Bientôt la fin pour les Pages Jaunes

L'énorme bloc de papier jaune aura vécu jusqu'en 2020. La Poste a commencé à distribuer l'ultime version dans les 75 départements qui reçoivent encore le bottin. 13 départements doivent encore être servis, dont la Vienne, le Jura, l'Indre ou encore le Calvados au mois d'octobre, d'après le Journal du Dimanche . En novembre, ce sont la Marne, l'Aisne ainsi que les départements d'outre-Mer qui recevront leurs Pages Jaunes.SoLocal, le propriétaire des Pages Jaunes, avait prévenu en 2018 que le bottin avait fait son temps. La fin de la version papier était programmée pour 2019 ou 2020. On y est ! Et « aucun de nos annonceurs se sont d'ailleurs plaints de l'arrêt de la version imprimée », a expliqué Isabelle Lascombe, la directrice des annuaires imprimés au sein de l'entreprise. Il y aura toujours des fidèles de la version papier : « Un certain nombre de personnes, souvent des seniors, nous ont écrit pour nous demander si on ne pouvait pas continuer. Mais oui, malheureusement, c'est bien terminé ».