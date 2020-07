DGCCRF : plus de 55.000 plaintes de consommateurs en 2019

Les agents de la DGCCRF n'ont pas chômé l'an dernier. Ils ont enregistré 55.912 réclamations de consommateurs l'an dernier. Les deux thématiques principales qui ont occupé la Direction générale de la répression des fraudes en 2019 ont été les contrôles pour accompagner la transition écologique et les fraudes du quotidien. Les consommateurs ont été victimes d'abus de faiblesse dans le dépannage à domicile, de souscription abusive à des abonnements, ou encore de démarchage abusif. Selon la directrice générale de la DGCCRF, Virginie Beaumeunier, 92% des Français trouvent le démarchage trop fréquent.



En cause en particulier, les offres de rénovation énergétique des logements. « Le développement des offres isolation à 1 € s'est malheureusement accompagné de fraudes, s'appuyant sur des campagnes massives et agressives de démarchage téléphonique », explique la directrice. Engie a ainsi été condamné à une amende de 892.500 euros pour démarchage abusif l'an dernier. Pour répondre à l'inquiétude des consommateurs, la DGCCRF a multiplié les contrôles, augmenté fortement les amendes, et n'hésite plus à dénoncer publiquement les entreprises (« name and shame »).