Droits tabac : des recettes fiscales exceptionnelles en 2020

Il se vend moins de cigarettes, mais les recettes fiscales progressent tout de même, selon un rapport de la commission de la Sécurité sociale partagé par Les Echos . Dans le détail, les ventes de tabac ont reculé de 4% en volume en France durant les six premiers mois. Et ce, malgré la chute des ventes transfrontalières qui a profité aux buralistes : « Les mesures de restrictions des déplacements ont réduit significativement les achats de tabac à l'étranger et entraîné un report des achats vers le réseau des buralistes », explique le rapport. Toutefois, les recettes engendrées par ces ventes seront en hausse de 10%.Des volumes en baisse, des recettes en hausse, cela s'explique par la hausse des prix du tabac qui a compensé le recul des ventes : l'État a en effet augmenté les taxes en mars. Le paquet coûte désormais 10 euros en moyenne. Et les ventes supplémentaires réalisées par les buralistes en raison du report des achats transfrontaliers ont rapporté 700 millions d'euros de recettes supplémentaires.