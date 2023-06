Économie de l’exécution : un huissier de justice décode les implications économiques de son métier

En région parisienne, notamment, mais pas seulement, le coût du logement me semble être la dépense qui a augmenté dans des proportions les plus importantes. Il grève l’équilibre économique des Français, qu’ils soient locataires ou accédants à la propriété. La fiscalité immobilière en général et la fiscalité des revenus fonciers en particulier, me paraissent très nuisibles. Elles sont en grande partie responsables de la situation qui va encore se dégrader avec l’augmentation du coût du crédit et de la construction. Il faut absolument favoriser l’investissement locatif et sécuriser le contrat de bail.