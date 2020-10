Fraudes bancaires : les banques ont du mal à rembourser

C'est le pavé dans la mare de l'UFC-Que Choisir : selon une enquête réalisée auprès de 1.535 consommateurs victimes de fraude au cours des douze derniers mois, 30% d'entre eux n'ont pas été remboursés. Un chiffre en hausse de 4 points par rapport à l'an dernier (le ministère de l'Intérieur avait évalué ces non-remboursements à hauteur de 20% en 2019). Ce taux de quasiment un tiers des victimes de fraude intervient alors que la législation est plus protectrice pour les consommateurs. La situation de ces douze derniers mois est donc préoccupante, sachant que le cadre juridique est « largement amélioré » pour les victimes de fraude, souligne l'association de défense des consommateurs.



Du côté de la Fédération bancaire française, on souligne que « chaque banque s'organise ensuite pour apprécier la situation, selon les circonstances et le type de fraude, et assurer le traitement ». Ce qui ne signifie pas qu'elles remboursent rubis sur l'ongle les victimes de fraude bancaire, qui risquent d'être de plus en plus nombreuses. La crise sanitaire a fait exploser le nombre de transactions en ligne et le paiement sans contact. Les codes à usage unique pour s'identifier sur Internet ne sont plus jugés suffisamment sécurisés, or les victimes n'ont pas d'autre choix que de faire appel à ce système.