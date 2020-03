Intermarché et Coca-Cola enterrent la hache de guerre

Depuis le début de l’année, un conflit commercial opposait Coca-Cola European Partners (CCEP) aux magasins Intermarché et Netto. Le distributeur entendait limiter la place dédiée aux différentes boissons et sodas de Coca-Cola, afin de privilégier des produits plus sains provenant notamment de PME françaises. Mais la place est chère dans les rayonnages des supermarchés et Coca-Cola n’a pas voulu céder un pouce de terrain.Le tribunal de commerce a rapidement forcé CCEP à reprendre les livraisons chez Intermarché et Netto. Avec l’obligation de reprendre les négociations : celles-ci devaient prendre fin le 1er mars, mais une prolongation a été nécessaire pour finaliser un accord, selon la publication spécialisée Rayon Boissons