La maintenance multitechnique multi-sites par Les Bons Artisans

Maintenance multi-technique

Un suivi de A jusqu’à Z

La maintenance multi-technique est un concept récent qui propose aux entreprises de confier à un prestataire unique la gestion de l’ensemble de leurs installations, des outils de production, des équipements et des supports. Ce principe permet de réduire de nombreux contrats de maintenances en un seul et de réaliser d’intéressantes économies en réduisant notamment les coûts indirects de fonctionnement.Certaines entreprises françaises se sont déjà lancées dans l’aventure en proposant une offre concrète de maintenance multi-technique : Multies by Brunet, créé en 2016, spécialisé à l’origine dans le bâtiment, et Bob Dépannage, fondé quand à lui en 2015 et qui a été investi par Vinci Energies courant 2019 via son fonds d'investissement managérial Inerbiz.Spécialisé dans le dépannage des particuliers et les professionnels depuis huit ans, Les Bons Artisans s’est forgé une clientèle B2B auprès des points de ventes types magasins ou restaurants et auprès des sociétés de gestion immobilière, syndic de copropriétés et administrateurs de biens.L’activité de Les Bons Artisans va aujourd’hui bien au-delà de la simple plateforme de mise en relation avec un professionnel ou un artisan. L’entreprise s’est toujours attachée à suivre l’intervention de ses prestataires de A jusqu’à Z et assumer la qualité du travail effectué. C’est dans cette logique qu’elle propose aujourd’hui des prestations de maintenance multi-technique. Ce service permet de couvrir chez le client une vaste gamme de besoins, ajoutant la maintenance préventive à la maintenance corrective. L’expérience tout-terrain de Les Bons Artisans lui permet aujourd’hui de compter sur des intervenants qualifiés, respectueux du travail bien fait et proposant un rapport qualité-prix abordable.Pour chacun de ses clients, Les Bons Artisans délègue un chargé d’affaire qui lui est dédié, ce qui permet d’avoir un interlocuteur unique. En cas de panne ou de dysfonctionnement, Les Bons Artisans demande ensuite au professionnel qu’il a sélectionné de réaliser un diagnostic le plus précis possible. Ce professionnel explique ensuite dans les détails le menu de son intervention et comment il va s’assurer du fonctionnement dans la durée de l’élément traité. Un devis est dressé pour le client qui reprend les points à traiter et leur tarification, en heure ou au forfait.Le professionnel intervient après acceptation du devis et s’engage de respecter celui-ci. Chaque intervention est couverte par les assurances responsabilité civile et décennale que le professionnel a obligatoirement contracté pour exercer son activité. Selon la nature de l’intervention, Les Bons Artisans revient ensuite sur l’élément en question pour assurer un contrôle qualité. Un contrat de maintenance préventive peut en outre être proposée si le professionnel et le client l’estiment nécessaire.Un service après vente est également mis en place, que l’on peut contacter par e-mail ou par téléphone. Celui-ci permet de faire intervenir un professionnel gratuitement dans les périodes de garanties (définies à l’issue de l’intervention initiale), ou sur devis si le besoin est exprimé hors des plages de garanties. Les Bons Artisans s’accordent dans ces cas la possibilité d’un geste commercial sous forme d’une ristourne.