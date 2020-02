Les exportations françaises vedette en 2019

L'an dernier, la France a exporté pour 508 milliards d'euros de biens dans le monde entier. C'est légèrement supérieur aux 506,4 milliards d'euros de l'année précédente. La plus grosse contribution provient du secteur de l'aéronautique et notamment Airbus, bien sûr. L'avionneur européen a livré 863 avions en 2019, dont 358 unités depuis la France. Le secteur représente 64,2 milliards d'euros, un chiffre en progression de 11,9% par rapport à 2018. Airbus a connu une très bonne année qui lui a permis d'atteindre un nombre de livraisons record, devenant ainsi le premier constructeur mondial devant un Boeing très affaibli.



Le luxe est aussi, traditionnellement, un important pourvoyeur d'exportations. Cela a été le cas en 2019, puisque la contribution du secteur se monte à 54,6 milliards d'euros. Satisfecit pour les produits en cuir et les chaussures (+13,2%), les boissons et alcools (+5%), les parfums et cosmétiques (+8,8%), la joaillerie et les bijoux (+12,8%).