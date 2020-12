Les prédictions pessimistes de la Banque de France

Alors que le gouvernement prévoit un rebond de la croissance de 6% et que l'OCDE a récemment donné une hypothèse identique pour l'année prochaine, la Banque de France se veut plus pessimiste. L'institution estime ainsi que le PIB devrait croître de 5% en 2021 en se basant sur un scénario où l'épidémie ne cesserait pas immédiatement, avec un déploiement généralisé des vaccins qui ne sera pleinement effectif qu'en fin d'année prochaine. Par conséquent, « le niveau d'activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu'à mi-2022 », selon la Banque de France.



En 2022, selon ce scénario, le niveau de croissance devrait s'afficher à nouveau à 5%, avant de revenir à un niveau « moins inhabituel » pour la France, c'est à dire autour de 2% l'année suivante. Ces prévisions sont bien moins optimistes que celles annoncées il y a trois mois : la Banque de France avait calculé que la croissance allait rebondir de 7,4% en 2021. Mais le reconfinement du mois de novembre et le déconfinement partiel accompagné de mesures sanitaires strictes ont provoqué une baisse de l'activité de 11% le mois dernier, et de 8% en décembre.