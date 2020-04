Les prix des fruits et légumes frais ont augmenté pendant le confinement

L'épidémie de coronavirus a profondément bousculé le secteur des fruits et légumes depuis le début des mesures de confinement partout en Europe. Ce qui a conduit à une augmentation des prix. Le Parisien relaie une étude de l'UFC-Que Choisir comparant les prix des produits maraîchers entre la semaine du 2 au 9 mars, avant le confinement donc, et la semaine du 6 au 11 avril. La comparaison porte sur 116.000 articles vendus dans plus de 4.600 magasins drive en France. Sans surprise, on apprend que les consommateurs paient plus cher leurs fruits et légumes.Dans le détail, le prix des bananes bios a flambé de 12%, pour les tomates bios il faut compter rien moins que 25% de plus. En revanche, le prix d'un kilo de bananes conventionnelles n'a augmenté que de 1% entre les deux périodes (1,66 € contre 1,68 €). Plusieurs raisons expliquent cette valse des étiquettes, la première étant tout simplement la loi de l'offre et de la demande : la production agricole a baissé en raison des mesures de confinement, ce qui fait augmenter les prix.