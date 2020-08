Royaume-Uni : chute record du PIB pendant le confinement

Du jamais vu pour l'Office national des statistiques (ONS) : la contraction de l'économie britannique s'est établie à 20,4% au deuxième trimestre. Le pays, comme bon nombre d'autres en Europe et en Amérique du Nord, était alors plongé dans le confinement pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Si le recul du produit intérieur brut a commencé à se faire sentir en mars, à la toute fin du premier trimestre, c'est en avril que la contraction a été la plus forte. Les mesures de restriction de déplacement ont duré tout le mois, durant lequel la production nationale s'est enfoncée de 20%. Une paralysie de l'économie qui s'est petit à petit relevée à partir du mois de mai.



Ce chiffre de 20,4% se compare défavorablement à ceux enregistrés ailleurs, comme en France (-13,8%), en Allemagne (-10,1%) ou encore aux États-Unis (-10,6%). En revanche, le Royaume-Uni fait mieux, si on peut dire, que l'Espagne où l'activité a chuté de 22,7%. Avec ce deuxième trimestre consécutif de recul du PIB (au premier trimestre, le pays avait également enregistré une contraction de l'activité), le Royaume-Uni entre officiellement en récession technique. Selon l'ONS, si le pays affiche une contraction si forte, c'est en raison du maintien des mesures de confinement pendant plus longtemps qu'ailleurs.